Verkaufsschlager: Die Wasserhäuschen als Kartenspiel

Nicht wer die meisten PS unter der Haube hat, den größten Hubraum, das stärkste Düsentriebwerk oder wer der Schnellste ist, spielt bei Anne Ludolph (58), Boris Borm (39) und Hubert Gloss (60) beim Quartettspielen eine Rolle. Vielmehr, wer die längste Theke hat, die meisten Fruchtgummi- und Biersorten, wer am längsten geöffnet und den größten Spaßfaktor hat oder den höchsten Wert auf der Eintrachtfieberkurve. Im „Zum Durstlöscher“, dem Wasserhäuschen an der Ecke von Eckenheimer Landstraße und Eschenheimer Anlage, testet Pächterin Anne Ludolph mit Borm und Gloss die zweite, komplett überarbeitete Ausgabe des Wasserhäuschen-Quartetts , das die beiden Frankfurter gemeinsam mit ihrem Freund Oliver Kirst (43) entwickelt haben.

Büdchen mit hohem Eintracht-Faktor Die meisten Niederräder kennen den „Kiosk am Oberforsthaus" geschlossen. Denn Michael Aust (54) schiebt die Edelstahlplatten, die die Fenster des Wasserhäuschens verdecken, nur zur Seite, wenn die Eintracht ein Heimspiel hat.

„Wir haben das erste Quartett ja aus reinem Idealismus als Spaßprojekt heraus entworfen. Welchen Erfolg das haben würde, konnten wir ja nicht ahnen“, sagt Borm. Rund 10 000-mal haben sie das erste Wasserhäuschen-Quartett verkauft, die Bestellungen kamen sogar aus Nachbarländern wie Schweden. „Für Exil-Frankfurter ist das offenbar eine tolle Sache.“ Für die zweite Ausgabe, für die die Macher 32 neue Wasserhäuschen auswählten, gebe es schon jetzt viele Bestellungen.

Kein Stress, sondern Ruhe Ob „Jöst 1", das Wasserhäuschen am Beginn der Franziusstraße im Osthafen, wirklich das älteste ist, daran scheiden sich die Geister. Denn die Jöst-Wasserhäuschen waren ursprünglich rund, sagt Experte Hubert Gloss.

Es gab aber auch Kritik von Frankfurtern, die ihr liebstes Wasserhäuschen im ersten Quartett vermissten, sagt Gloss. „Und einige wie Anne Ludolph bewarben sich sofort für eine mögliche zweite Ausgabe.“ „Mein eigenes Wasserhäuschen zu haben, ist ein Jugendtraum von mir. Schon als ich 13 Jahre alt war, habe ich in den Ferien in einem Büdchen ausgeholfen“, erzählt die gelernte Einzelhandelskauffrau, die wie ihr Mann Michael Ludolph aus dem Ruhrgebiet stammt. Im „Durstlöscher“ sei die Kundschaft sehr gemischt. „Es kommen viele Familien mit Kindern, die hier in der Nähe wohnen, aber auch viele Singles.“ Darunter auch der ein oder andere Promi. Im Sommer stellt das Betreiber-Ehepaar Tische und Stühle vor die Tür. Dann ist es auch am kleinen Tresen im Innern oft voll. „Jetzt im Winter kaufen die meisten Kunden hingegen am Fensterchen.

Treffpunkt für die Menschen im Viertel Familiär geht es zu an Kathis Wasserhäuschen. Nein, mit Sonnenblumenöl mache man doch keine Pfannkuchen, erklärt Angelika einer Kundin. „Nimm lieber Butter, das schmeckt besser.

Wo es das Spiel gibt

Die neue Ausgabe des Wasserhäuschen-Quartetts gibt es für 7,90 Euro in einigen Frankfurter Buchhandlungen oder unter www.wasserhaeuschen.eu im Internet.