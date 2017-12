Justizvollzugsanstalt Frankfurt 1: Die Welt hinter Gittern

27.12.2017

Von MELANIE SANDRA BÄDER

Im Schnitt sechs Monate sind die Insassen in der Justizvollzugsanstalt Preungesheim, sie sitzen hier in Untersuchungshaft. In dieser Zeit besteht ihre Welt aus wenigen Räumen. Wir stellen vor, wie diese Räume aussehen.