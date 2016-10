Die Woche im Römer: Die Welt ist so ungerecht zum Oberbürgermeister

Von diesem Coup wird sich Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nicht so leicht erholen. Sein Stellvertreter und designierter Herausforderer bei der nächsten Wahl, Bürgermeister Uwe Becker (CDU), war diese Woche beim Papst. Persönlich. Und das Foto, wie sich Becker und Franziskus gut gelaunt unterhalten, war auch noch in den Zeitungen abgedruckt. Der Oberbürgermeister hingegen traf nur den neuen Bischof von Limburg. Da stimmt doch eindeutig etwas in der Hierarchie nicht!

Wie soll der Oberbürgermeister den Becker-Coup jetzt toppen? Soll er zu Barack Obama pilgern, damit in seiner Heimatstadt erkannt wird, welch großartiger Staatsmann er ist? Und dass ein Oberbürgermeister viel wichtiger ist als ein Bürgermeister? Die Welt ist einfach ungerecht.

Wir stellen uns vor, wie Feldmann seinen Kommunikationschef Tarkan Akman zur Rede stellt: Warum haben die Medien beim Besuch des belgischen Königspaars den Oberbürgermeister schnöde ignoriert, sogar Fotos von Mathilde und Philippe ohne Peter abgedruckt? Dabei zeigte sich Feldmann doch erst am vergangenen Wochenende ganz royal und schritt, begleitet vom Volke, über den Kaiserkrönungsweg in der neuen Altstadt. Und wenige Tage später dann das Zusammentreffen der Würdenträger beim Eintrag ins Goldene Buch im Römer: König und Königin, Oberbürgermeister mit Gattin Zübeyde.

Aber die „Lückenpresse“ hat das ebenso ignoriert wie die meisten der 21 Fotos mit Feldmann, die das neu geschaffene Amt für Kommunikation und Stadtmarketing in der vergangenen Woche verbreitet hat. Der Öffentlichkeit blieb deshalb zum Beispiel verborgen, dass der Oberbürgermeister die Generalkonsuln von Russland und Italien getroffen hat.

Über den Selbstdarstellungsdrang des Oberbürgermeisters haben wir bereits im August unter dem Titel „Die Peter-Feldmann-Show“ berichtet. Damals ging es um den Plan, ein neues Amt für Kommunikation und Stadtmarketing zu schaffen, und um die Vermutung, dass die Sendezeit der Feldmann-Show noch ausgeweitet wird. Diese These stieß nicht nur auf Zustimmung: So schlimm werde es schon nicht kommen, hieß es auch in der schwarz-rot-grünen Koalition im Römer. Seit dem 1. Oktober gibt es das neue Amt, kommissarisch geleitet vom OB-Vertrauten Tarkan Akman.

Und wie schlimm ist es gekommen? 21 Feldmann-Fotos pro Woche sind sicher nicht das Ende der Fahnenstange. Da geht noch was. Im Frühjahr 2018 will Feldmann wiedergewählt werden. Er rechnet mit einer überwältigenden Mehrheit. Alles andere wäre doch wirklich ungerecht.