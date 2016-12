Kolumne: Die Woche im Römer: Brillenputztücher für Lemuren

Kein Ausschuss im Römer schwelgt so gerne in der Vergangenheit wie der Sport- und Umweltausschuss. Dabei gilt es doch, die Zukunft zu gestalten.

Zu den vornehmsten Aufgaben der Stadtverordneten gehört es, den Magistrat zu kontrollieren. Denn es sind in erster Linie die direkt gewählten Volksvertreter, die im Römer das Sagen haben, und erst in zweiter Linie die Dezernenten als Wahlbeamte. Kluge Stadträte wie Sportdezernent Markus Frank (CDU) und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) wissen das. Es gilt also, die gestrengen Stadtparlamentarier milde zu stimmen und möglichst von der Politik abzulenken.

Was wäre dazu besser geeignet, als gemeinsame Erfolge zu feiern? Kein Ausschuss im Römer schwelgt so gerne in der Vergangenheit wie der Sport- und Umweltausschuss. Dabei gilt es doch, die Zukunft zu gestalten. Weil sich das Jahr zum Ende neigt, ließ Heilig in dieser Woche im Ausschuss Rückblick halten über die Projekte des Grünflächenamtes, wie die Erneuerung der Rasenflächen am Mainufer. Stand zwar alles schon in den Zeitungen, aber offenbar können nicht alle im Römer lesen. Eine beliebte Taktik ist es auch, mit bunten Bildchen die Ausschussmitglieder zu erfreuen. Gerne führt Heilig vor, wie sich die Großstadt in ein ökologisches Paradies mit in Baumhöhlen brütenden Waldkäuzen, emsig wuselnden Feldhamstern und sich auf Mauerresten sonnenden Zauneidechsen verwandelt. Da staunen vor allem die Mitglieder der Grünen-Fraktion wie nachtaktive Lemuren, denen man mit der Taschenlampe in die Augen leuchtet.

Ein Meister politischer Ablenkungsmanöver ist Sportdezernent Frank. Er beherrscht den medialen Übersteiger in Perfektion. Wer die Vergangenheit zelebriert, muss sich keine lästigen Fragen zur Gegenwart stellen lassen, denkt sich der 47-Jährige. Da lag es nahe, die Ereignisse der Frankfurter Sportgala vom 19. November ausführlich auszubreiten. Die Veranstaltung war, – wen wundert’s – „ein voller Erfolg“. Diesen konnte Frank mit einigen bunten Bildchen unterlegen. Keiner kam da auf die Idee, Frank nach dem kritischen Stand der Räumung der Rennbahn für das DFB-Leistungszentrum zu fragen. Ist ja auch nur ein wichtiges Thema, das den Stadtteil Niederrad und darüber hinaus bewegt, nicht aber den Sportausschuss. Begierig warten die Mitglieder darauf, dass Frank unter großem Jubel verkündet, dass Deutschland Fußball-Weltmeister 2014 geworden ist; „ein toller Erfolg“.

Und weil am 1. Dezember (kleiner Zeitsprung, es handelt sich um 2016) das erste Türchen im Adventskalender geöffnet werden darf, hatte Frank für die Ausschussmitglieder Brillenputztücher mit den aufgedruckten Sportterminen 2017 als Geschenk dabei. Damit können sich die Lemuren die verdutzten Augen reiben. Oder eingeschläferte Politiker Durchblick verschaffen.

Bedauerlicherweise ist der Sport- und Umweltausschuss ein Doppelausschuss. Das bedeutet, dass die Mitglieder Vorträge von zwei Dezernenten ertragen müssen. Meist hat jeder von ihnen zwei bis drei längere Beiträge mit Powerpoint-Präsentationen im Gepäck. Das kann dauern. So ein- bis eineinhalb Stunden, bis sich das Denkorgan nur noch wie eine breiige Masse anfühlt. Debattiert über aktuelle Themen wird daher im Sport- und Umweltausschuss selten. Auch in dieser Woche dauerte die politische Diskussion nur 20 Minuten.

Warum lassen sich die Stadtverordneten diese Berieselung widerstandslos gefallen? Erstens: Reden beruhigt. Zweitens: Schon aus der Schule wissen wir, dass der Schlaf während des Frontalunterrichts der beste Schlaf ist; vor allem vor Mitternacht. Und deshalb wird der Sport- und Umweltausschuss nie ein Kontrollorgan werden.