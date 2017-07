summerinthecity: Die besten Open-Airs in Frankfurt

Bunte Welt zwischen EZB und Main



Filme ohne Ende



Festival-Marathon im Günthersburgpark

Freiluftkino inmitten der Hochhäuser



Dramatisches im Grünen

Kino-Klassiker auf dem Städel-Hügel



Was sonst noch los ist

Und jetzt sind Sie dran!

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Kultur mitten in die Stadt, in öffentliche Räume zu bringen, dafür stehen die Macher der Sommerwerft, die sie auch in diesem Jahr wieder am Mainufer, an der Weseler Werft unweit des EZB-Hochhauses im Ostend aufbauen. Am Freitag, 21. Juli, eröffnet das Team um Bernhard Bub und den Verein Protagon, zu dem auch das Antagon-Theater gehört, die große alternative Kulturwerkstatt.Bis zum 6. August bietet sie im und vor dem Zelt Theater, Musik, Performances, Kinderprogramm, Partys und Workshops. Und nichts davon kostet Eintritt.Ein Ausflug in die Höchster Altstadt mit ihrem Schloss und dem Bolongaropalast weckt immer ein bisschen Urlaubsstimmung. Wenn dann noch der Sommerabend lau ist und ab dem 12. Juli das Kurzfilmfest „Shorts at Moonlight“ läuft, sind Sie vor jeder Form von Fernweh sicher. Mehr als 1000 Filme werden für das Kurzfilm-Festival jährlich eingereicht, ausgesucht werden die Besten und sieben Filme pro Abend auf der Schlossterrasse gezeigt. So abwechslungsreich das Programm, so wiederkehrend das Konzept: Mit humorvollen Filmen beginnt der Abend, mit Humor hört er auf. Dass es zwischendrin auch mal nachdenklich zugehen kann, soll dem Genuss keinen Abbruch tun. Tipp: Für 30 Euro gibt’s einen Festival-Pass, mit dem Sie alle 15 Vorstellungen sehen können.Lange stand auf der Kippe, ob „Stoffel“, das heiß geliebte Festival im Günthersburgpark, in diesem Jahr überhaupt stattfinden darf. Nachbarn (genauer: ein Haushalt) hatten sich beschwert über den Lärm, der von dem Festival ausgehe. Im Frühjahr dann die erlösende Nachricht: Stoffel bleibt – allerdings mit einigen leisen Tagen: Montags und dienstags bleiben die Verstärker ausgestöpselt und die Bühne häufig leer. Trotzdem hoffen die Veranstalter, dass die rund 100 000 Besucher auch dieses Jahr wieder samt Picknickdecken den Weg in den Park finden. Und wissen, dass Stoffel zwar keinen Eintritt kostet, aber jede Spende wert ist. Los geht’s am 14. Juli mit deutsch-türkischer Weltmusik der Band „Acht Ohren“ und der Sängerin Tülay Yongaci. Bis zum 12. August folgen Jazz, Blues, Deutsch-Pop, Kabarett, Theater und Singer-Songwriter. Stoffel ist übrigens die Abkürzung für „Stalburg Theater OFFEn Luft“.An einem fast unbekannten Ort startet am Donnerstag das „Freiluftkino Frankfurt“. Die Organisatoren, die auch das „Lichter Filmfestival“ stemmen, nutzen diesmal den Innenhof des ehemaligen Deutsche-Bank-Areals an der Großen Gallusstraße 10–14 als Kino. Liebe zum Film und urbane Gemütlichkeit sollen dort vom 6. bis zum 29. Juli jeweils von Donnerstag bis Samstag inmitten der Skyline aufeinandertreffen. Die Kasse öffnet um 19 Uhr, mit der Dämmerung starten Streifen wie „La La Land“ oder das neue Werk des Hollywood-Rebellen Jim Jarmusch.Im Grüneburgpark spielen sie schon: Die „Dramatische Bühne“ hat ihr Theater wieder ins Grüne verlegt, seit Freitagabend läuft das Programm. Dem „Sauwetter“ vom Wochenende trotzten die Schauspieler mit Shakespeares „Sommernachtstraum“. Klassische Stoffe sind die Leidenschaft des Theaterensembles, das sie stets mit eindrucksvollen Kostümen, vor imposanter Kulisse – und mit einer ordentlichen Portion schrägen Humors inszeniert. Shakespeare steht bis zum 20. August oft auf dem Programm, „Macbeth“, „Hamlet“ und „Was Ihr wollt“ folgen. Ein Theaterabend im Mondenschein kostet ab 17 Euro.Ein Sommer voller Kultur muss nicht teuer sein: Auch das Städel bietet Kino „umsonst und draußen“, der Garten mit den markanten Bullaugen im Gras bietet die perfekte Kulisse für vier Kinoabende (12. bis 15. Juli, 19 Uhr), am Samstag gibt’s zudem „Pünktchen und Anton“ für die kleinen Cineasten. Für die Großen gibt es Filme, die thematisch an die aktuelle Ausstellung „Fotografien werden Bilder“ anknüpfen, so Wim Wenders’ Fotografen-Film „Palermo Shooting“, den Christopher-Nolan-Film „Memento“ und zum Auftakt den Klassiker „Blow Up“. Zum letzten Abend bestimmt das Publikum, welcher Film läuft.Längst nicht alles, was die Kulturszene im Freien auf die Beine stellt, können wir auf einer Seite groß präsentieren. Deshalb hier noch einige kleine Tipps:Hafen 2, Offenbach: Dasstartet am 6. Juli und zeigt jeweils um 21 Uhr zumeist Independentfilme.Weseler Werft: Seit drei Jahren gibt dasein Gastspiel. Am 24. August dreht sich alles um Spanien. Pablo Heras-Casado dirigiert, Javier Perianes sitzt am Flügel. Der Eintritt ist frei.Bad Vilbeler Schwimmbad: Seit 1990 werden dortgezeigt. Das Mitbringen von Picknickdecke oder Isomatte lohnt sich – es gibt zwar auch tausend Stühle, aber auf der Wiese ist es einfach am schönsten. Am besten vorher dieWetter-App checken und gegebenenfalls das Regencape einpacken: Die Bad Vilbeler spielen nämlich auch bei Regen. Startschuss hier ist am 27. Juli.Höchster Porzellanmanufaktur: Dassteht ab 26. Juli bei „Barock am Main“ im Hof der Porzellan-Manufaktur auf dem Programm. Rainer Dachselt hat das Stück des englischen Dramatikers Ben Jonson in Mundart umgedichtet.Villa Liebieg-Garten: Ein Insider-Tipp ist der Garten der Villa Liebieg. Dort laden die Kuratoren am 27. Juli und 10. August zum. Mit von der Partie sind DJs, los geht’s um 18 Uhr.Noch mehr Open Air: Wer elektronische Tanzmusik sucht, wird auf derfündig. Auf der Internetseite der Stadt Frankfurt kann man die Vielzahl der Veranstaltungen nach Kategorien wie Feste, Clubs, Bälle und Kultur filtern; es gibt dort sogar einen Gay-Guide.Von wegen grün angestrichener Winter (so hat Heinrich Heine den Sommer in Deutschland einst gescholten), Sommer in Frankfurt ist per se eine heiße Zeit. Wir verbringen sie mit Ihnen: Folgen Sie uns auf Facebook, geben Sie dort Tipps für tolle Ferientage und: Schicken Sie uns an online@fnp.de ein Bild von Ihrem besten Sommermoment in Frankfurt. Die Schönsten werden wir am Schluss dieser Serie veröffentlichen.