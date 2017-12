Finnland-Gala: Die finnische Kultur hochhalten

Vor 100 Jahren löste sich Finnland von Russland und wurde unabhängig. Dieser Tag wurde am Samstag auch in Frankfurt mit einer feudalen Gala mit zahlreichen Ehrengästen zelebriert. Mit dabei war unter anderem Elina Oldenbourg, die in Finnland groß geworden ist und seit 40 Jahren in Frankfurt lebt.

Gepunktete Tassen, ein langer Holztisch, gemütliches Licht. Die Bemerkung, die Einrichtung der Oldenbourgs habe „skandinavisches Flair“, war scheinbar ein Fauxpas, aber einer, den Elina Oldenbourg nicht übelnimmt. Skandinavien, dieser Begriff hat unterschiedliche Definitionsweisen – Finnland gehört, je nach geschichtlicher und kultureller Betrachtung, nicht immer dazu. Egal, es zeigt, dass uns diese Welt vielleicht doch ferner ist als die zweieinhalb Flugstunden von Frankfurt nach Helsinki. Es ist die Welt von Elina Oldenbourg, die zwar seit vier Jahrzehnten in Frankfurt lebt, aber voller Überzeugung sagt: „Ich bin immer noch Finnin!“

Rund 1800 Kilometer Luftlinie trennen Niederrad von Kalajoki und damit Elina Oldenbourgs Ort der Kindheit und Jugend von ihrer heutigen Heimat. Die 69-Jährige verbindet sehr positive Erinnerungen mit Kalajoki, dessen Name sich zusammensetzt aus den finnischen Wörtern für „Fisch“ und „Fluss“. Das passt, denn die 12 000-Einwohner-Gemeinde liegt am Meer und wird vom gleichnamigen Fluss durchquert.

Als Kind dort aufzuwachsen, heißt? „Wir hatten immer viel Platz um uns herum, immer direkten Zugang zur Natur“, erinnert sich Oldenbourg. Und während die Kinder in Deutschland schon mit drei Jahren in den Kindergarten gehen, beginnt die erste Berührung finnischer Kinder mit irgendeinem staatlichen System erst, wenn sie mit sieben Jahren eingeschult werden. „Unser Leben war nicht so durch Erwachsene begleitet“, sagt Oldenbourg.

Aber wie so oft, wenn man ländlich groß wird, zieht es einen irgendwann in die Stadt. „Die Stadt“; das ist in Finnland Helsinki. Dort studierte Oldenbourg mit 19 Jahren Betriebswirtschaft – was ihr heute für ihre selbstständige Tätigkeit als Dolmetscherin zugute kommt.

Kinder lernen Finnisch

Immer, wenn es in Frankfurt um Finnland und die finnische Sprache geht, ist Elina Oldenbourg nicht weit. Sie hält die finnische Kultur hoch – auch ihre Kinder sind in den finnischen Förderunterricht gegangen. „Ich wollte, dass sie Zugang finden zu meiner Muttersprache.“ In Frankfurt gibt es eine eingeschworene finnische Gemeinde (siehe nebenstehender Text), die etwa zehn Mal im Jahr gemeinsam Gottesdienste und besondere Feste wie den Mittsommer feiert.

Während des Studiums war Oldenbourg schon viel im Ausland, unter anderem in Griechenland, wo sie ihren späteren Mann kennenlernte, aber auch in Deutschland (Deutsch war damals in großen Teilen Finnlands noch erste Fremdsprache in der Schule). Ende der 60er-Jahre hingen am Schwarzen Brett der Universität in Helsinki Aushänge vieler deutscher Firmen mit Jobangeboten. Aus Frankfurt hingen dort insbesondere Zettel von Banken, dem Flughafen und der Lufthansa.

Und so hat auch Elina Oldenbourg bis zur Geburt ihres dritten Kindes in einer finnischen Bank-Repräsentanz gearbeitet. Angst hatte sie durch ihre vielen Auslandsaufenthalte keine, sie sprach gut Deutsch und war selbstbewusst genug, sich ein eigenes Leben in Frankfurt aufzubauen.

Zwei Heimaten

Frankfurt und seine Bürger, das ist Oldenbourg wichtig zu sagen, hat sie immer als offen, freundlich und tolerant erlebt. „Als Finnin hatte ich schon das Gefühl, eine privilegierte Ausländerin zu sein – man kam vom Norden, das war einigermaßen exotisch.“ Eine „Finnland-Missionarin“ sei sie aber nie gewesen; sie trauert Kalajoki auch nicht hinterher. Im Gegenteil, das Gefühl von „zwei Heimaten ist eine Bereicherung für mein Leben“. Einzig die Nähe zum Meer – die fehlt ihr hier, in der Mitte Deutschlands, doch sehr.

Und so hält sie auch finnische Traditionen hoch. Am Samstag gab es da die 100-jährige Unabhängigkeit von Russland zu feiern – die große Gala, natürlich mit Oldenbourg, fand im Intercontinental-Hotel statt. Schirmherr war kein geringerer als Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Eine der schönsten finnischen Traditionen steht jetzt unmittelbar bevor: Weihnachten. „An Heiligabend gibt es schon ein richtiges Festmahl, nicht nur Würstchen mit Kartoffelsalat“, sagt Oldenbourg lachend. Dann isst der Finne Vorspeisen mit Fisch und Hering, gepökelten Weihnachtsschinken, Aufläufe und spezielle Nachtische mit Dörrobst oder Grütze. Im Öffentlichen Rundfunk in Finnland gibt es an Heiligabend um Punkt 12 Uhr die Verkündigung des Weihnachtsfriedens – und den hört Elina Oldenbourg mit ihrer Familie übers Internetradio auch in Niederrad.