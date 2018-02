OB-Wahlkampf: Die große Diskussion der OB-Kandidaten

Ist das Bahnhofsviertel bunt oder ein Hort von Elend und Kriminalität? Baut man neue Wohnungen besser auf grüne Felder, in Türmen oder aufs Rebstock-Gelände? Und kann Frankfurt eine Verkehrswende in fünf Jahren stemmen? Über die Sicherheit, die Wohnungssituation und Verkehrskonzepte in Frankfurt diskutierten gestern sieben Anwärter auf das Oberbürgermeister-Kandidaten auf Einladung dieser Zeitung. Gut eine Woche vor der Wahl nutzten alle engagiert die Chance, ihr Stärken zu beweisen.

Aufs Podium waren die Kandidaten gebeten, deren Parteien im Stadtparlament vertreten sind beziehungsweise denen am 25. Februar gewisse Erfolgschancen eingeräumt werden.

Etwa 200 Leser machten sich ein Bild von den Anwärtern, verglichen die Argumente der Neuen mit denen von Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) – und stellten ihre Fragen.

Einmal mehr zeigte sich, dass das Thema Wohnen den Frankfurtern unter den Nägeln brennt. Und dass die Bürger mit ihren Ideen möglicherweise schon weiter sind als die aktuelle Politik: Gleich mehrere Fragesteller plädierten für eine engere Zusammenarbeit der Region, um den Bau dringend gebrauchter Wohnungen zu beschleunigen. Da wollte keiner der Kandidaten widersprechen. Ob aber die Diskussion zum Baugebiet im Frankfurter Norden in diesem Sinne ein Fortschritt ist, da gingen ihre Meinungen weit auseinander.

