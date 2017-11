Angriff in Sachsenhausen Polizei sucht Schläger - Opfer schwebt in Lebensgefahr

Frankfurt. Der Mann, der am Wochenende im Sachsenhäuser Kneipenviertel angegriffen und schwer verletzt wurde, schwebt weiter in Lebensgefahr. Die Fahndung nach dem Haupttäter und seinen Begleitern verlief bislang erfolglos. Wirte sagen, dass es in Alt-Sachsenhausen fast jedes Wochenende ... mehr