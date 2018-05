Dom-Römer-Areal: Die neue Altstadt ist eröffnet

Es ist vollbracht: Passanten können nun die 35 neuen Häuser zwischen Dom und Römer begutachten. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), seine Vorgängerin Petra Roth und andere am Projekt Beteiligte schnitten feierlich ein rotes Band am neuen Hühnermarkt durch.

Die Sonne brennt vom Himmel, die Gäste der Festgesellschaft versuchen, einen Platz im Schatten der neuen Mauer unterhalb des Schirn-Cafés zu ergattern. Die Amtskette von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) leuchtet golden, als er auf das kleine Podest tritt, umringt von Mikrofonen und Kameras. Das Medienaufgebot am Mittwochvormittag ist enorm. „Wir geben der Stadt ihr Herz und ihre Seele zurück“, sagt Feldmann, „denn die Menschen haben Sehnsucht nach der Altstadt. Kein Hochhaus hat ihnen je dieses Gefühl geben können.“

Historischer Tag

Die rekonstruierten Gassen erinnerten nun auch daran, dass Frankfurt schon in früheren Zeiten eine erfolgreiche, weltoffene und tolerante Handelsstadt war, die Flüchtlinge aufgenommen habe, die wiederum der Stadt Reichtum brachten. Feldmann verwies auf den wohl schönsten und teuersten der 15 historisch Nachbauten, das Renaissancegebäude „Goldene Waage“ gegenüber vom Dom, das der holländische Kaufmann Abraham van Hamel 1619 bauen ließ. Der Zuckerbäcker war einer von 6000 Glaubensflüchtlingen, die nach Frankfurt übersiedelten.

Bilderstrecke Neue Altstadt Frankfurt: Impressionen vom Eröffnungstag

„So wie in Hamburg die Elbphilharmonie, wird auf Frankfurter Postkarten das Bild der neuen Altstadt zu sehen sein. Deshalb ist dies ein historischer Tag“, fügte Planungsdezernent Mike Josef (SPD) an. Er pries die Vielfalt der verwirklichten Architektur, die ihre Epochen widerspiegele. Sie sei keinesfalls nur für Touristen gebaut worden, sondern für die Frankfurter.

Franziska Nori, die Direktorin des Frankfurter Kunstvereins, sagte, sie sei stolz, dass das geschichtsträchtige Steinerne Haus mit dem Neubau aus den 50er Jahren, in dem der 1829 gegründete Kunstverein residiert, an das neue Quartier angrenze. Der Bau hat nun einen neuen Eingang hin zum Goldenen Lämmchen.

Ganze zwölf Scheren lagen bereit, um das Band vor dem Brunnen mit dem Friedrich-Stoltze-Denkmal durchzuschneiden. Zur Schere griffen auch der Architekt Christoph Mäckler, Vorsitzender des Gestaltungsbeirates für die Altstadt, und der Geschäftsführer der städtischen Dom-Römer-GmbH Michael Guntersdorf, dem die geladenen Gäste mit großem Beifall für seine Arbeit dankten. Petra Roth, die zudem an diesem Tag ihren 74. Geburtstag feierte, freute sich über „diesen großen Tag, an dem sich die Stadt ein solches Geschenk macht“.

Neugier und Freude

Auf die Frage, ob die Kritik berechtigt sei, dass die Nachbauten kulissenhaft nach Disneyland aussähen, sagte Roth: „Das ist schon rein fachlich falsch, denn wir haben keine Spielzeugstätte wie bei Disney gebaut, sondern Architektur von hoher Qualität, die auf historisch nachzuweisenden Gegebenheiten beruht.“ Und auch die modernen Gebäude fügten sich bestens ein. Sie selbst hat auch eine Wohnung hier gekauft, wird aber nicht selbst einziehen.

Eröffnung des Dom-Römer-Areals Alles, was Sie über die neue Altstadt in Frankfurt ... Heute ist es endlich so weit: die neue Altstadt wird eröffnet. Was die Frankfurter und Touristen dort erwartet und wie man überhaupt hinkommt: Hier erfahren Sie es. clearing

Anton Schick, Chef des Bauunternehmens Schick, das einen Teil der Häuser rekonstruierte, kam in traditioneller Zimmermannskluft. „Es schüttet Glückshormone aus, die Altstadt nun in der Realität zu sehen.“ Die Logistik sei zwar modern gewesen, „aber handwerklich musste teilweise Althergebrachtes wieder hervorgezaubert werden.“ Das sei schwierig, aber auch reizvoll gewesen. Erst nach der Zeremonie fallen endgültig die Zäune, und die ersten Neugierigen laufen mit verwunderten Blicken durch die neuen Gassen des 200-Millionen-Euro teuren Viertels, in dem Wohnungen und Läden noch leerstehen. Die kostenlose Führungen mit Stadthistoriker Christian Setzepfandt am Nachmittag wurden gut angenommen. Noch spät schlenderten Besucher durch die Gassen, schauten und diskutierten. Ausländische Touristen waren kaum darunter – es waren die Frankfurter, die ihr neues Quartier dankbar vereinnahmten.

Dom-Römer-Projekt Der lange Weg zur neuen Frankfurter Altstadt Wenn am Mittwoch die Bauzäune auf dem Altstadt-Areal fallen, können Besucher eine Mischung aus rekonstruierten und modernen Gebäuden erleben. Als vor 17 Jahren begonnen wurde, über die Bebauung des Gebietes zwischen dem Dom und Römerberg zu diskutieren, war dieses Ergebnis alles andere als absehbar. clearing

Frankfurt historisch Fotos: Die Altstadt im Wandel der Zeit Bald ist es soweit: Am 9. Mai werden nach vierjähriger Bauzeit die Zäune der neuen Altstadt abgebaut. Wir zeigen historische Fotos, die veranschaulichen, wie sich der Antlitz Frankfurts innerhalb des vergangenen Jahrhunderts verändert hat. clearing