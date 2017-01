Zahlen und Trends: Die neuesten Fakten zum Frankfurter Wohnungsmarkt

Die Nachfrage ist ungebrochen

Bauland ist knapp

Es wird zu wenig gebaut

Eigentumswohnungen werden teurer

Wohnen im Hochhaus liegt im Trend

Die Mieten steigen immer weiter

Die Wohnungsnot steigt

Es gibt kaum noch Eigenheime

Die Menschen ziehen ins Umland

Nach Frankfurt zu ziehen ist teuer

Der Frankfurter Wohnungsmarkt ist unter Druck. Bezahlbare Unterkünfte sind schwer zu finden, die Nachfrage ist ungebremst, Baugrundstücke sind knapp, die Preise steigen. Die Preise für Neubau-Eigentumswohnungen zogen im vergangenen Jahr um zwölf Prozent an. Im Schnitt liegen sie jetzt bei 4930 Euro pro Quadratmeter, berichtete der Gutachterausschuss für Immobilienwerte am Donnerstag. Rund 30 Prozent der verkauften Neubauwohnungen befinden sich mittlerweile in Hochhäusern, die stark im Trend liegen. FNP-Redakteur Günter Murr hat weitere Fakten zum Frankfurter Wohnungsmarkt zusammengetragen:Um 12.000 Einwohner ist Frankfurt auch im vergangenen Jahr gewachsen. In wenigen Jahren soll die Marke von 800.000 Einwohnern überschritten sein. Schon heute fehlen aber nach Angaben der Stadt rund 40.000 Wohnungen.90.000 zusätzliche Wohnungen werden bis 2030 benötigt, so die Prognosen. Bauland ist derzeit allerdings nur noch für 30.000 Wohnungen verfügbar. Die Stadt prüft deshalb, wo ein neuer Stadtteil entstehen könnte. „Wir müssen Bauland ausweisen, damit die Preise nicht noch weiter steigen“, sagt Planungsdezernent Mike Josef (SPD).Rund 4000 Wohnungen werden derzeit pro Jahr in Frankfurt fertiggestellt. Nach Einschätzung des Instituts der Deutschen Wirtschaft müssten es 2000 mehr sein.Seit 2006 haben sich die Preise für Neubau-Eigentumswohnungen fast verdoppelt. Mussten Käufer vor zehn Jahren im Schnitt noch 2570 Euro pro Quadratmeter zahlen, waren es 2016 bereits 4930 Euro. Besonders teuer sind nach Angaben des Gutachterausschusses Sachsenhausen (5470 Euro), das Europaviertel (6450 Euro) und das Westend (8890 Euro). Die Zahl hochpreisiger Wohnungen mit einem Quadratmeterpreis von mehr als 7000 Euro nahm gegenüber 2015 um 84 Prozent zu. Das Luxussegment macht allerdings nur acht Prozent des gesamten Marktes aus. Vergleichsweise moderat um drei Prozent stiegen die Preise bei Wohnungen, die zwischen 1975 und 1999 gebaut wurden. Sie kosten jetzt im Schnitt 2850 Euro pro Quadratmeter.Noch vor drei Jahren spielten Wohnhochhäuser in Frankfurt nur eine untergeordnete Rolle. 2013 lagen gerade einmal drei Prozent der verkauften Eigentumswohnungen in einem Turm. 2016 lag dieser Anteil bereits bei 30 Prozent. „Weil das Bauland knapp ist, wird in die Höhe gebaut“, sagt Planungsdezernent Mike Josef. Mit zunehmender Höhe steigen aber auch die Preise. Im Schnitt kostete eine Hochhauswohnung im vergangenen Jahr 6850 Euro pro Quadratmeter, ein Jahr zuvor waren es noch 6000 Euro.Frankfurt ist nach München bei Mietwohnungen die zweitteuerste Stadt in Deutschland. Das Maklerhaus Engel & Völkers ermittelte, dass im vergangenen Jahr Mietwohnungen im Schnitt für 13,03 Euro pro Quadratmeter und Monat angeboten wurden, das ist eine Steigerung um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Immer mehr Menschen in Frankfurt haben keine eigene Wohnung, behelfen sich mit Notlösungen. Vor acht Jahren lag die Wohnungsversorgungsquote noch bei 98 bis 99 Prozent. Seitdem ist sie auf 92 Prozent gesunken. 2009 standen 5500 Haushalte, die eine Sozialwohnung suchen, auf de Warteliste des städtischen Wohnungsamts. Bis heute ist die Zahl auf 9700 gestiegen. In der gleichen Zeit ist die Zahl der Sozialwohnungen gesunken. Mit dem Ziel, bei neuen Bebauungsplänen einen Anteil von 30 Prozent Sozialwohnungen vorzuschreiben, versucht die Stadt die Trendwende zu schaffen. Insgesamt erfüllen 41 Prozent der Frankfurter Haushalte die Kriterien, die zum Bezug einer Sozialwohnung berechtigen.Gerade einmal 36 neue Einfamilienhäuser wurden 2016 in Frankfurt verkauft – der Markt ist leergefegt. Das schlägt sich auch bei den Preisen nieder. Neue Reihenmittelhäuser gab es im vergangenen Jahr nur auf dem Riedberg – für durchschnittlich 782.000 Euro pro Stück. Aber man kann auch deutlich mehr Geld ausgegeben: Das teuerste Einfamilienhaus, das in Frankfurt den Eigentümer wechselte, liegt in Bockenheim und kostete 3,9 Millionen Euro.Zwar steigen die Einwohnerzahlen Frankfurts, aber jedes Jahr ziehen auch rund 50.000 Menschen aus Frankfurt weg, 17.000 davon ins unmittelbare Umland. Ein Grund dafür ist, dass zum Beispiel in Offenbach die Mieten noch deutlich günstiger sind. Allerdings kann die Region den Einwohnerzuwachs nur begrenzt aufnehmen, da der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, etwa der Bau der nordmainischen S-Bahn nach Hanau, nur schleppend vorankommt.Wer nach Frankfurt zieht, muss im bundesweiten Vergleich mit den höchsten Kosten ermittelt. Das hat das Online-Umzugsportal Movinga ermittelt. Demnach müssen Neu-Frankfurter im ersten Monat mit Lebenskosten von 1377 Euro rechnen. In diese Summen fließt nicht nur die Miete für eine 35 Quadratmeter große Wohnung ein, sondern auch die Kosten für Handy, Lebensmittel und öffentliche Verkehrsmittel. Nur etwas günstiger ist demnach ein Umzug nach München. Im weltweiten Vergleich liegt Frankfurt auf Platz 26.