Typologie der Pendler: Die sechs Pendlertypen, die Sie aus der Bahn kennen

Der Mann, der jede Möglichkeit zum Schlafen ausnutzt und die Läster-Tanten, die in den Zug einsteigen und gleich anfangen zu quatschen. Jeder kennt sie. Wir haben sechs typische Pendlercharaktere aufgestellt, in der Sie den einen oder anderen bestimmt wiedererkkennen werden.

Bis um halb acht schlafen, in Ruhe frühstücken und zu Hause den ersten Kaffee genießen. Für Millionen von Deutsche ist das ein Traum, denn sie müssen jeden Tag über mehrere Kilometer hinweg zu ihrer Arbeit pendeln.



Rund 300.000 Menschen pendeln täglich nach Frankfurt. Dabei verbringen sie Stunden ihrer Lebenszeit in überfüllten Zügen. Ob die Zugfahrt ein Top oder Flop wird, hängt allein von den einzelnen Charakteren im Zug ab. Wir haben eine Typologie der Pendler aufgestellt, in der Sie den einen oder anderen bestimmt wiedererkennen werden.



(zv)