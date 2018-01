Pakete: Die verschwundenen Sendungen von Sachsenhausen

Erster Fall: Eine Frau kehrte am 28. Dezember aus dem Urlaub heim und fand eine Benachrichtigung (ohne Sendungsnummer) vor, sie könne ihr Paket ab 29. in der Filiale am Südbahnhof abholen. Am nächsten Morgen war es noch nicht dort, sie könne es am Nachmittag noch mal versuchen. Wieder vergeblich. Am 30. dann die informelle Aussage: Die Filiale habe wegen Überfüllung sämtliche Pakete vom 28. nicht annehmen können. Als Postbank sei man ja ohnehin nur nebenbei für Pakete zuständig. Die Sendungen gingen an die Zusteller zurück. Die Kundin hat ihr Paket bis heute nicht erhalten, aber vier vergebliche Gänge und Wartezeiten in Telefonwarteschleifen hinter sich.

Ein anderer Kunde aus Sachsenhausen wartet schon seit dem 15.12. auf ein Paket. Weil er eine Sendungsnummer hat, konnte er gezielt nachfragen, allerdings ohne Ergebnis. Angeblich wurde die Sendung zugestellt. Bei wem ist unbekannt. Benachrichtigung war keine eingeworfen worden.

Sind das wirklich nur „Einzelfälle“, wie Unternehmenssprecher Thomas Kutsch sagt, dem von Massenreklamationen bis gestern nichts bekannt war? Sicher kann es bei vielen Millionen Sendungen Fehler und Verluste geben. Aber für den Kunden, den es trifft, sind die „Einzelfälle“ ärgerlich. Zumal die ganze Lauferei und Suche nach einem vielleicht am Ende sogar banalen Geschenkpaket bei ihm hängenbleibt. ds