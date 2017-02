Helau: Die wichtigsten Fastnachtsumzüge der Region

Frankfurt:

Der große Frankfurter Fastnachtsumzug findet am 26. Februar, Fastnachtssonntag, ab 12.11 Uhr statt. Unter dem Motto „Frankfurts Fastnacht, die gefällt – Spaß und Tanz im Narrenzelt“, schlängelt sich der Zug auf vier Kilometern entlang der Straßen Untermainkai – Neue Mainzer Straße – Kaiserstraße – Roßmarkt – Goetheplatz – Rathenauplatz – Hauptwache – Liebfrauenberg – Kurt-Schumacher-Straße – Fahrgasse – Römerberg – Mainkai.Unter dem Motto „Um Klaa Paris ist´s gut bestellt, denn hier regiert der Narr die Welt!“ zieht am 28. Februar, ab 14.31 Uhr der Klaa Pariser Fastnachtsumzug durch Heddernheim. Die Strecke führt dabei lindwurmartig entlang folgender Straßen: In der Römerstadt – Alt Heddernheim – Dillgasse – Brühlstraße – Hessestraße – Heddernheimer Landstraße – Domitianstraße – Cohausenstraße – Mark-Aurel-Straße – Heddernheimer Landstraße – Oranienstraße – Habelstraße.Weitere Fastnachtsumzüge gibt es beispielsweise in Offenbach, Friedberg, Dieburg, Limburg, Gießen sowie natürlich Wiesbaden und Mainz. In Wiesbaden startet der große Fastnachtsumzug am Sonntag, um 13.11 Uhr, am Elsässer Platz. Von dort führt er durch die Innenstadt und vorbei am Rathaus. In Mainz startet der Zug am Rosenmontag, um 11.11 Uhr, und führt durch die schönsten Straßen der Innenstadt.