Frankfurt: Neues: Die zehn wichtigsten Fragen zum neuen Henninger-Viertel

Die Anwohner des Sachsenhäuser Berges befürchten einen Verkehrskollaps in den beengten Straßen, sobald die Menschen im Henninger-Viertel ihre Wohnungen bezogen haben. Warum?

Mehr als 2000 Menschen werden in Zukunft in dem neuen Henninger-Viertel leben. Das ist kein Pappenstiel, vor allem, wenn man bedenkt, das heutzutage nahezu jeder Haushalt mindestens auch ein Auto besitzt, um damit in die Stadt, zur Arbeit oder auch mal zum Einkaufen zu fahren. Doch schon jetzt sind die engen Straßen am Sachsenhäuser Berg zum Berufsverkehr am Morgen und Abend voll, schnell bilden sich Staus. Deshalb hat die Stadt Frankfurt ein Verkehrskonzept erstellt. Die Einbahnstraßenregelung in der Geleitstraße wurde aufgehoben, in beide Richtungen kann dort gefahren werden.

Wie sollen die Autofahrer in Zukunft die Straßen nutzen?

In dem Verkehrskonzept wird zwischen Menschen, die in das Viertel hineinfahren (Zielverkehr) und Menschen, die das Viertel mit dem Auto verlassen (Quellverkehr) unterschieden. Die erste Gruppe fährt aus Norden kommend über die Darmstädter Landstraße, den Wendelsplatz und den Hainer Weg und aus Westen kommend über die Mörfelder Landstraße, den Wendelsplatz und den Hainer Weg. Wer aus östlicher Richtung kommt, soll über die Offenbacher Landstraße, den Lettigkautweg, den Wendelsweg, die Gemündener Straße und den Hainer Weg fahren. Die Darmstädter Landstraße, die Geleitstraße und den Hainer Weg nutzen jene, die aus dem Süden kommen.

Und wo fahren die Menschen entlang, die aus dem Viertel hinaus wollen?

Wer aus dem Quartier herausfährt, der soll, möchte er in Richtung Norden oder Westen fahren, den Hainer Weg, die Geleitstraße und die Darmstädter Straße nutzen. Wer in Richtung Süden will, fährt über den Hainer Weg, den Sachsenhäuser Landwehrweg und die Darmstädter Landstraße. Will jemand in Richtung Osten, dann nutzt er den Wendelsweg, den Lettigkautweg und die Offenbacher Landstraße.

Und wo wird geparkt?

Die neuen Anwohner auf dem Sachsenhäuser Berg werden ihre Autos in den Tiefgaragen der Neubauten parken können. Laut Stellplatzsatzung der Stadt muss es für jede Wohnung einen Parkplatz geben. Sprich: Über 1000 Stellplätze werden unterirdisch entstehen. Besucher sollen in den Straßen rund um das Areal parken können.

Mit welchem Verkehrsaufkommen wird gerechnet? Immerhin entstehen im Sockel des Henninger Turms ein Fitnesscenter, eine Drogerie, ein Supermarkt, ein Discounter und eine Brauerei-Gastronomie. Auch eine Apotheke, ein Friseur und eine Buchhandlung sollen Einzug halten.

Es wird ein öffentliches Parkhaus mit 400 Stellplätzen geben. Die Verkehrsplaner gehen von durchschnittlich 2000 Autos aus, die pro Tag ein- und ausfahren. Zudem rechnen sie mit 25 Lastwagen täglich, die die Supermärkte und die Drogerie beliefern.

Sind für das Baugebiet neue Bushaltestellen geplant oder sind neue Buslinien vorgesehen?

Auf dem Hainer Weg fährt die Buslinie 48 in beide Richtungen. Zudem gibt es die Linie 47, die vom Südbahnhof in Richtung Hainer Weg fährt. Die Haltestellen für das neue Wohngebiet heißen „Henninger-Turm“ und „Wertheimer Straße“. Sie sollen barrierefrei umgebaut werden. Zusätzlich verkehrt die Ringbuslinie 47 an den Haltestellen „Geleitstraße“ und „Dielmannstraße“. Mit der Realisierung des Henninger-Viertels ist geplant, zwischen diesen beiden Standorten eine weitere Haltestelle einzurichten, um das Wohngebiet zu erschließen. Diese soll im Wendelsweg nördlich der Einmündung der neu angelegten Straße „Am Felsenkeller“ liegen. Auch die Bushaltestelle „Wendelsplatz“, die von den Linien 30 und 36 angefahren wird, ist fußläufig zu erreichen. Ob die Busse künftig öfter fahren, steht noch nicht fest, ist aber nicht ausgeschlossen – je nach Bedarf.

Wird es neue Radwege geben?

Im Hainer Weg werden Radwege angelegt und Schutzstreifen auf der Straße markiert. In den Tempo-30-Zonen gibt es keine Radwege.

Der Henninger Turm ist eines der Wahrzeichens Sachsenhausens. Nach seinem Abbruch im Jahr 2013 ist er nun wieder in ganz Frankfurt zu sehen. Bald soll er bezogen werden. Wie ist der aktuelle Baustand?

Insgesamt entstehen in dem 140 Meter hohen Turm 209 Wohnungen mit einer Größe zwischen 50 und 260 Quadratmetern. Der Rohbau ist fertig, auch die Arbeiten an Fenstern, Wintergärten und der Natursteinfassade sind so gut wie abgeschlossen. Auf Hochtouren läuft nun der Innenausbau, wie Michael Noll, der beim Bauherrn Actris für den Vertrieb verantwortlich ist, sagt. Bis in das 29. Obergeschoss sind die Wände errichtet, der Estrich gelegt. Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen wurden installiert. Aktuell werden die Bodenbeläge verlegt.

Wann können die Wohnungen bezogen werden?

Der Henninger Turm soll im ersten Quartal des kommenden Jahres fertig sein. Die Übergabe der Wohnungen an die Käufer jedoch wird erst ab Juli erfolgen – ursprünglich geplant war Februar. Es gibt einen leichten Verzug. „Das hat mit unserer hohen Anforderung an die Ausführung der Bauarbeiten zu tun“, sagt Michael Noll. Der Henninger Turm habe einen besonderen Stellenwert, sei ein emotionales Thema. „Da soll alles stimmen, wenn unsere Kunden ihre eigenen vier Wände beziehen“, sagt Noll. Sprich: Die künftigen Bewohner sollen nicht über Kabel oder Hammer, die noch im Weg herumliegen, stolpern. Alles soll perfekt und sauber sein. Kein Wunder: Liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis beim Kauf einer Wohnung doch auch bei 6500 Euro. Die vier exklusiven Luxus-Wohnungen im Fass-Aufsatz kosten mehr als 10 000 Euro pro Quadratmeter.

Was passiert am Fuße des Turms?

Dort entstehen zwischen dem Wendelsweg und dem Hainer Weg auf rund 60 000 Quadratmetern die sogenannten Stadtgärten. Dahinter verbergen sich mehrere Neubauten mit insgesamt 800 Wohnungen. Die ersten konnten im Sommer bezogen werden. Bis zum Jahr 2020 sollen alle Häuser fertig und das Projekt abgeschlossen sein.