45-Jähriger hat Anzeige erstattet: Dieb stiehlt Eisenbahn-Reiner fast alle Einnahmen aus der Weihnachtszeit

Neues Jahr, neues Glück – nach diesem Motto will Eisenbahn-Rainer 2017 angehen. „Das Leben muss ja weitergehen“, sagt der schmächtige, knapp 1,60 Meter große Mann mit dem Vollbart, der als Eisenbahn-Reiner bekannt ist. Dabei lacht er herzlich. Bitternis scheint für ihn ein Fremdwort zu sein. Er zieht an seinem Zigarillo und wendet sich seinem Spielsachen-Sammelsurium zu, das er seit mittlerweile fast sieben Jahren in der Liebfrauenstraße in der Hoffnung auf eine Spende von Passanten aufbaut. Die Lebensfreude hat er sich also nicht vermiesen lassen. Das ist erstaunlich.

Denn Höhen und Tiefen hat er im vergangenen Jahr zur Genüge durchleben müssen. Der vergangene Freitag aber war ein Tiefpunkt: Ein etwa gleichaltriger Obdachloser hat ihm seine „Bauchtasche“ entrissen und flüchtete. „Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, so schnell war der weg“, erinnert sich Eisenbahn-Reiner. In der Tasche befand sich fast sein ganzes Geld – ein kleiner vierstelliger Betrag.

Ein Konto eröffnen

Die Tasche war so prall mit Geldscheinen gefüllt, weil die Menschen in der Weihnachtszeit besonders spendabel sind. Ganz mittellos ist Eisenbahn-Reiner jetzt aber nicht: „Ich habe noch eine eiserne Reserve“. Der 45-Jährige sieht rückblickend natürlich ein, dass es nicht besonders klug war, so viel Bargeld bei sich zu haben. „Ich muss es künftig besser an einem sicheren Ort verwahren“, grübelt er, ob er vielleicht doch ein Konto eröffnen soll – seit Mitte 2016 sind Banken verpflichtet auch Obdachlosen ihre Dienste anzubieten. Auf dem Konto wäre das Geld sicher.

Denn es war nicht das erste Mal, dass Schaad etwas gestohlen wurde. Erst kurz vor Weihnachten war seine dicke Winterjacke verschwunden. Nur kurz hatte er nicht aufgepasst, schon war sie weg. Und während er seelenruhig auf seinem Nachtlager in der Liebfrauenstraße ausruhte, war er auch schon einmal Opfer eines Raubs geworden. Auch damals fehlte Bargeld.

Übeltäter ist bekannt

Im Gegensatz zu damals, weiß der 45-Jährige jedoch genau, wer sein Geld hat. „Ich kenne den Dieb“, sagt er. Der Mann sei Halbspanier, lebe auf der Straße und habe sich schon öfter in der Liebfrauenstraße blicken lassen. Normalerweise halte er sich aber in der Bahnhofs-Gegend auf. Schaad beschreibt den Mann als äußerst unsympathischen und ungemütlichen Zeitgenossen. Er habe mehrfach schon Menschen angepöbelt. Im Franziskustreff des Liebfrauenklosters, in dem Obdachlose für wenig Geld ein Frühstück bekommen, habe er sogar Hausverbot. Seit fünf Tagen sei der Mann aber abgetaucht.

Den Diebstahl hat Eisenbahn-Reiner noch am selben Tag bei der Polizei angezeigt. Beamte haben ihn mit aufs Revier genommen und seine Aussage zu Protokoll genommen. „Die haben mir auch Bilder aus der Verbrecherkartei gezeigt, doch der Gesuchte war nicht dabei“, sagt Eisenbahn-Reiner.

Seine Geschichte kennt inzwischen (fast) die ganze Republik: Er baut seit fast sieben Jahren seine bunte Spielzeugsammlung aus Eisenbahn, Spielzeugkarussell, Modellautos und derlei mehr in der Liebfrauenstraße auf. Da er dafür aber keine Sondernutzungserlaubnis vorweisen konnte, konfiszierte die Stadtpolizei im Sommer das Sammelsurium. Ein Sturm der Entrüstung brach los, Medien aus ganz Deutschland berichteten über den Fall. Die Behörden lenkten ein, er erhielt seine Spielsachen zurück. Zudem hatte der Obdachlose einen Antrag auf Sondernutzungserlaubnis beim Amt für Straßenbau und Erschließung gestellt, die ihm Anfang Oktober 2016 auch erteilt wurde. Innerhalb einer markierten Fläche darf er seitdem sein Sammelsurium wieder aufbauen und auch seinen Bollerwagen hier abstellen. Den Fall ins Rollen gebracht und dabei unerwartet viel Staub aufgewirbelt hatte ausgerechnet ein Geistlicher: Bruder Paulus Terwitte, der Vorsteher des Kapuzinerklosters Liebfrauen. Er hatte beim Ordnungsamt nachgefragt, ob Eisenbahn-Reiner eine Erlaubnis besitze.

Geburtstagswunsch

Große Hoffnungen, dass er sein Geld zurückbekommt, macht sich der 45-Jährige aber nicht. „Wer weiß schon, wo sich der Typ jetzt aufhält, vielleicht gar nicht mehr in Frankfurt“, erklärt Eisenbahn-Reiner, dass der Mann schon einmal für längere Zeit nach Spanien gegangen sei. Und vielleicht hat er das Geld schon ausgegeben. Hätte er aber einen Geburtstagswunsch frei, würde er gerne sein Geld zurück haben. Vielleicht erfüllt ihm eine gute Fee den Wunsch am 22. Januar. An diesem Tag wird Eisenbahn-Reiner 46 Jahre alt.