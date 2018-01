Top-Artikel: Diese Artikel haben unsere Leser in dieser Woche besonder interessiert

Hochwasser, ein gekentertes Hausboot und die mögliche Vertragsverlängerung mit Eintracht-Trainer Niko Kovac. Das waren die Themen, die unsere Leser in der vergangenen Woche besonders interessierten.

Nach mutigem Einsatz bangt Helfer um sein Augenlicht

Er hatte einer Frau geholfen und kämpft jetzt um sein Augenlicht. Am Neujahrsmorgen hatte ein 38-Jähriger einer jungen Frau in Karben geholfen, die von zwei Männern bedrängt wurde. Und dieser Einsatz könnte für den Mann schlimme Folgen haben: er könnte sein Augenlicht verlieren.

Hochwasser: Der Main trat über die Ufer

Es war kein Jahrhunderthochwasser, doch an einigen Stellen traten der Main und seine Nebenflüsse am vergangenen Wochenende über die Ufer. Am Montag schwappte dann die Scheitelwelle durch die Stadt.

Ein Hausboot sinkt im Main

Richard Kling (58) wollte sein Hausboot vor dem Hochwasser in Sicherheit bringen. Er war mit seinem Boot auf dem Weg in den Osthafen aber mitten im Main kenterte Kling mit dem Boot. Sein Lebenstraum ging unter.

SEK holt Schwesta Ewa aus Hotel in Stuttgart

Die Frankfurter Rapperin Schwesta Ewa hatte vergangenes Wochenende Ärger mit der Polizei. Diesmal hatte die Frankfurterin mit einem missverständlichen Social-Media-Post Alarm ausgelöst.

Niko Kovac: Vertragsverlängerung mit Einschränkung

Eine Vertragsverlängerung mit Eintracht-Trainer Niko Kovac könnte kurz bevor stehen, aber eine Hintertür nach München bleibt wohl offen.

