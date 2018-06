Epidemie In einer Freizeitanlage ist bei Frankfurter Jugendlichen der Norovirus ausgebrochen

Frankfurt/Rauenstein. Die Ferienwoche hatte gerade begonnen, da wurde sie für die Kinder und Jugendlichen der Herderschule zur Tortur: In einer Ferienanlage in Rauenstein in Thüringen sind mehr als 50 Kinder heftig am Norovirus erkrankt, sie klagten über Bauchschmerzen und Brechdurchfall. mehr