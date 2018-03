Handwerker, Autohändler, Autobesitzer: Diese Frankfurter würde ein Fahrverbot hart treffen

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtshofs löst Ärger aus – bei Autofahrern, Kleinunternehmern, Autohändlern. Denn es droht das Aus für Dieselfahrzeuge in Städten, auch in Frankfurt, wo die Stickoxidbelastung hoch ist.

„Ich kann nicht fünf neue Autos zum Preis von je 30 000 Euro kaufen, ich müsste den Betrieb verkleinern“, schimpft Norbert Dieter, Senior-Chef des Malerunternehmens Rosemarie Dieter in Preungesheim. Für Handwerker wie ihn könnte ein Fahrverbot existenzgefährdend sein. Fünf Diesel-Werkstattwagen hat er zurzeit am Laufen, kann mit seinen Mitarbeitern bis zu fünf Aufträge gleichzeitig wahrnehmen. Das könne sich ändern, wenn Handwerksbetriebe wie seiner keine Ausnahmegenehmigung erhielten.

Denn Euro 6 hat keines seiner Fahrzeuge: „Wir fahren die Autos zehn bis 15 Jahre, je nur rund 10 000 Kilometer pro Jahr. Wir können nicht dauernd neue Autos kaufen.“ Benötigt werden die Fahrzeuge als Lastesel: Sie befördern die Mitarbeiter, das Material, das Werkzeug. Und fünf neue Autos auf einmal? Das gehe nicht. Ohnehin gelte: „Alle Auflagen gehen in den Preis. Unsere Dienstleistung wird teurer.“ Immerhin, noch sind einige Monate Zeit, bis es ernst werden könnte mit dem Fahrverbot, und Dieter hofft auf Ausnahmegenehmigungen für seinen Betrieb.

43 Prozent Dieselantrieb

Der Markt mit Dieselfahrzeugen wird seit Jahren kleiner. 2012 waren bundesweit 48 Prozent aller neu zugelassenen Autos mit Dieselantrieb, 2016, ein Jahr nach dem VW-Skandal, waren es noch 46 Prozent. Anfang 2017 – neuere Zahlen gibt es noch nicht – waren laut Kraftfahrtbundesamt in Frankfurt 329 398 Autos zugelassen, davon 141 663 Selbstzünder. Das sind rund 43 Prozent.

Marian Turkowski ist einer von Frankfurts Dieselfahrern. Er ist stocksauer. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes hat er gerade erfahren, dass sein Opel Insignia CDTI, der Schadstoffklasse Euro 5 hat, womöglich bald nicht mehr in Frankfurt fahren darf. „Wie soll das gehen?“, fragt er. „Ich habe das Auto vor einem Jahr gebraucht gekauft für 11 000 Euro. Für mich ist das viel Geld!“ Denn er verdient, wie die meisten Frankfurter, durchschnittlich. „Wenn man 5000 Euro im Monat hat, dann kann man sich einen neuen Diesel der Schadstoffklasse 6 leisten. Ich kann das nicht.“ Dass er sein Auto vielleicht in Frankfurt bald nicht mehr nutzen kann, das treibt ihm die Zornesröte ins Gesicht: „Denken die, die sich so etwas einfallen lassen, auch einmal an uns Normalverdiener?“

Etwas gelassener sieht es Werner Stüber, Regionalmanager von „Reisen für alle“. Sein alter Dieselbus der Marke Mercedes werde ohnehin nicht mehr lange in Betrieb sein. „Die zwei Jahre, bis es ernst werden könnte, fahre ich ihn noch“, sagt er. „Davon abgesehen fahren wir mit Behinderten und haben deshalb besondere Rechte. Ich glaube nicht, dass sie uns verbieten, in der Stadt zu fahren.“

Autohändler hingegen schütteln beim Thema Diesel nur mit dem Kopf. Etwa Haki Akkas aus Nied. „Ich habe vier bis fünf Autos auf dem Hof stehen, darunter Diesel.“ Sein Statement ist kurz und bündig: „Weg damit. Ich verkaufe mit Nachlass und mache Verlust, aber das ist besser, als wenn die Autos rumstehen und Platz wegnehmen. Keiner kauft mehr Diesel.“ Akkas kauft auch keine Selbstzünder mehr an. Viele andere Händler wollten sich nicht so eindeutig äußern. Ein Markenhändler verrät sogar – „als Privatperson“: „Ich finde die Entscheidung des Verwaltungsgerichts richtig. Endlich hat diese Hängepartie ein Ende, müssen die Autohersteller reagieren. Seit zwei Jahren stehen die Diesel auf dem Hof, sind unverkäuflich. Jetzt muss etwas geschehen.“ Nein, seinen Namen will er nicht nennen, fürchtet er doch um seinen Arbeitsplatz.

Erdgas- und Elektrotaxi?

Wer an Diesel denkt, denkt auch an Taxis, die fast ausnahmslos mit dem wirtschaftlichen Kraftstoff angetrieben werden. Hans-Peter Kratz, Chef der Taxivereinigung, würde gerne andere Antriebe sehen: „Aber was denn? Ich kann einem Unternehmer, der anruft, nicht vom Diesel abraten. Was denn sonst? Ein Erdgasauto? Wenn die Mainova die Erdgastankstellen schließt, steht er da. Elektro funktioniert auch nicht flächendecked. Man soll uns doch sagen, was wir machen sollen.“ Kratz tröstet sich vorerst damit, dass so schnell nichts gesperrt wird. „Fast alle Taxis sind Euro 6, denn die Flotte ist sehr jung, drei bis vier Jahre alt, und die ältereren Autos werden bald ersetzt“ – mit Euro-6-Dieseln.