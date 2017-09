Wohnungssuche Rhein-Main: Diese Frust-Momente kennst Du, wenn Du in Frankfurt eine Wohnung suchst

1. Du machst Abstriche

2. Du ziehst nicht dahin, wo du ursprünglich hinwolltest

3. Besichtigungstermin oder Vorstellungsgespräch. Wo ist schon der Unterschied?

4. Die Besichtigung (Teil I): Ähm, das sind aber viele Menschen.

5. Die Besichtigung (Teil II): Realität = Schmerz.

6. Die Bewerbung: Nur Mobbing am Arbeitsplatz ist schlimmer. Vielleicht.

7. Jedem Ende ruht ein Anfang in...ach f* dich!

Die Wohnungssuche. Da geht’s schon los. Dein finanzielles Budget und die gewünschte Größe lassen sind nicht miteinander vereinbaren. Am Ende wird aus einer 2-Zimmer-Wohnung mit Küche und einem Balkon, ein Einraumapartment mit integrierter Küchenzeile und "Frankfurter Bad" Du möchtest am liebsten nach Bornheim oder ins Nordend ziehen? Nach einem kurzen Blick auf die Mietpreise findest du auf einmal Preungesheim, Nied und Griesheim auch ganz schön.Du kleidest dich für den Besichtigungstermin, wie für ein Vorstellungsgespräch für den Job deiner Träume. Weißes Hemd, Anzughose. Du gehst sogar zum Friseur! Später zwingst du einen seriös wirkenden Bekannten mit zur Wohnungsbesichtigung zu kommen, der im Zweifel als dein liquider Lebensgefährte herhalten muss.Ihr erscheint überpünktlich beim vereinbarten Besichtigungstermin – und seid trotzdem nicht die Ersten. Drölfzig Augenpaare taxieren euch feindselig. In 10er Gruppen werdet ihr dann in das Etablissement gelassen, gefühlt ist halb Frankfurt anwesend. Schon auf der Treppe wird mit Ellbogen gearbeitet.Endlich oben angekommen. Die Räumlichkeiten sind schrecklicher, als du es auf den zwei überbelichteten Fotos erahnen konntest. Die Wohnung ist feucht, die Tapete hängt in langen Fetzen von den Wänden. Eine Zimmertür ist eingetreten, in der Küche schimmelt es und das Waschbecken, das eigentlich ins Badezimmer gehört, befindet sich im Flur (!). Trotzdem lustwandeln die Wohnsucher durch die Räume, als würden sie einen Palast durchschreiten. Der Makler steht entspannt am geöffneten Fenster, ein feines aber gemeines Lächeln umspielt seine Lippen.Die meisten durchschreiten die Wohnung mit einer erschöpften Routine. Küche, Bad, Schlafzimmer, Fenster, Türen, Boden. Alles da. Gut. Nehmen wir. Leider denken das alle. Ganz besonders Eifrige haben gleich Lebenslauf, Arbeitsvertrag und Kontoauszüge dabei, die sie dem Makler in emsig schmieriger Manier in einer Kunstledermappe in die Hände drücken. Du hasst diese Menschen. Aber du wirst es ihnen beim nächsten Mal gleichtun.Warum meldet sich niemand? Der Gedanke hämmert tagelang in deinem Kopf - bis du die erste Absage bekommst. Dann die Zweite. Dann die Dritte. Du resignierst. Kein geregeltes Einkommen? Keine Chance. Ein Kind? Hmmm, naja, schwierig. An jedem ersten Dienstag im Monat würdest du gern mal wieder “Für Elise” auf dem Klavier üben? Leider nein. Aber hey, wenigstens hat sich jemand gemeldet. Oft genug hört man einfach nie wieder was.