Als vor 30 Jahren das Shell-Tanklager explodierte

Der Knall bleibt vielen Flörsheimer ein Leben lang im Gedächtnis. Vor dreißig Jahren explodierte ein Behälter im Tanklager des Mineralölkonzerns Shell im Hafen. Ein Zeitzeuge erinnert sich.

Invasion der Abiturienten: So bereitet sich die Stadt vor

Auch in diesem Jahr werden die Abiturienten wieder im Grüneburgpark feiern, wenn die letzten Prüfungen überstanden sind. Mit mobilen Toiletten und Absperrzäunen bereitete sich die Stadt darauf vor. 11 000 Euro wird das wohl kosten. Die Schüler werden in diesem Jahr beim großen Saubermachen wohl nicht mitanpacken.

Bildungsstätte Anne Frank im Visier von Antisemiten

Heute startet die Buchmesse in Leipzig mit vielen Diskussionen um die Präsenz rechter Verlage. Bis heute hat die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt mit den Auswirkungen der Buchmesse 2017 in Frankfurt zu kämpfen. Denn antisemitische Anfeindungen steigen.

Prognose: Wo steht die Eintracht am Saisonende?

Wo wird die Eintracht am Saisonende in der Bundesligatabelle stehen? Wir haben das Restprogramm der Frankfurter sowie der Konkurrenz unter die Lupe genommen und wagen vor den letzten acht Saisonspielen eine Prognose.

10 Gründe, warum Peter Feldmann die OB-Wahl in Frankfurt gewonnen hat

Peter Feldmann hat die OB-Wahl in Frankfurt gewonnen. Wir erklären, warum der SPD-Politiker und Amtsinhaber in der Wählergunst so deutlich vor seiner CDU-Herausforderin Bernadette Weyland liegt.

