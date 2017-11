Top Fünf: Diese Geschichten haben unsere Leser diese Woche bewegt

Vegane Ernährung, Jugendliche greifen Polizisten an und Luther, der ein Mistkerl war: Diese Woche gab es viel Spannendes zu lesen. Wir haben die Top Fünf unserer Leser zusammengefasst.

Jugendliche attackieren Polizisten: Erneut wird Schwalbach Schauplatz von Krawall

Die Halloween-Nacht brachte im Rhein-Main-Gebiet viele kleine Einsätze für die Polizei mit sich. In Schwalbach im Main-Taunus-Kreis hinterließ sie eine Spur der Verwüstung. Erneut kam es dort zu Randale und Gewalt gegen die Polizei. Diese will weiter hart durchgreifen und arbeitet gemeinsam mit Stadt und Sozialarbeitern in einem Arbeitskreis. Letzterer sieht manch ein Vorgehen der Polizei jedoch skeptisch.

Warum Martin Luther ein Mistkerl war

Am 31. Oktober hat Deutschland den 500. Reformationstag gefeiert. Der Kirchen-Reformator Martin Luther wird als Held verehrt. Was aber oft vergessen wird: Luther war auch ein Kind seiner Zeit – und damit konnte er aus heutiger Sicht ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse sein. Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit – in der frühen Neuzeit nicht ungewöhnlich. Hier sind 7 Gründe, warum Martin Luther auch ein Mistkerl war.

Ausladung von Polizeigewerkschafter Rainer Wendt stößt auf Protest

Die Absage eines zuwanderungskritischen Vortrags von Rainer Wendt an der Frankfurter Goethe-Universität schlägt diese Woche hohe Wellen. Während die gastgebende Professorin vor Zensur an der Hochschule warnt, hüllen sich Uni-Präsidium und Wissenschaftsministerium in Schweigen. Dabei wirft der Vorfall grundsätzliche Fragen auf.

Das sagt eine vegane Ärztin über den Ernährungsstil

Schnitzel, Gouda oder Rührei sind vom Speiseplan der meisten Deutschen nicht wegzudenken. Veganer dagegen verzichten auf alle Lebensmittel, die vom Tier kommen. Wir haben mit der Ärztin Dr. Petra Bracht – selbst Veganerin – zum Weltvegantag am 1. November über die Ernährungsweise gesprochen.

Ein Toter bei Festnahme in Mörfelden-Walldorf: Die Ermittlungen laufen

Die Festnahme eines dringend Tatverdächtigen in Mörfelden am vergangenen Samstag beschäftigte viele Leser. Die Beamten schossen dabei acht Mal auf denen. Der Mann starb wenig später an seinen Verletzungen. Zuvor soll der Mann einen 24-Jährigen mit einem Messer verletzt haben.

