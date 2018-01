Mainmetropole als Drehort: Diese (Kino-)Filme wurden in Frankfurt gedreht

Am morgigen Donnerstag kommt die in Frankfurt spielende Gangstergeschichte "Nur Gott kann mich richten" mit Moritz Bleibtreu in die Kinos. Wir zeigen euch, welche Filme noch in der Mainmetropole spielen oder gedreht wurden.

Nur Gott kann mich richten (2018)

Ricky (Moritz Bleibtreu) will nach dem Knast aus der kriminellen Szene aussteigen. Aber sein Freund Latif, für den Ricky gesessen hat, macht ihm ein unwiderstehliches Angebot: Ein sicherer Coup soll die beiden finanziell sanieren. Auch Rafael (Edin Hasanovic) muss mitmachen, Rickys Bruder, den der Ex-Knacki eigentlich nicht mit hineinziehen wollte. Als plötzlich eine korrupte Polizistin auftaucht, die den Brüdern ihre Beute abjagen will, steht für sie die Zukunft auf dem Spiel.

Gedreht wurde unter anderem im Bahnhofsviertel.

Im Labyrinth des Schweigens (2014)

"Im Labyrinth des Schweigens" erzählt die - fiktive - Geschichte eines jungen Staatsanwaltes (Alexander Fehling), der in den frühen Wirtschaftswunderjahren der Bundesrepublik Deutschland erst noch lernen muss, was Auschwitz wirklich bedeutet hat. Von dem Journalisten Thomas Gnielka (André Szymanski) aufgerüttelt, der einen ehemaligen Auschwitz-Wärter anzeigen will, macht er sich daran, die Geschehnisse, die damals noch nicht lange her sind, aufzuarbeiten. Während die Nürnberger Prozesse von den Alliierten ausgingen, war der Frankfurter Auschwitz-Prozess der erste, in dem sich die deutsche Justiz mit den Gräueltaten der Nationalsozialisten auseinandersetzte.

Gedreht wurde unter anderem im Römer.

Männerhort (2014)

Eroll, Lars und Helmut gründen in einem Keller in ihrer Neubausiedlung eine frauenfreie Zone: den Männerhort. Hier sind sie befreit vom ewigen Geschwätz des anderen Geschlechts über immer gleiche Themen. Stattdessen können sie bei ihren heimlichen Treffen ungestört über Frauen lästern, Fußball schauen, Bier trinken und so ihrem Testosteron freien Lauf lassen. Doch als Hausmeister Aykut sie erwischt, droht die Räumung ihres neuen Rückzugsorts.

In dem Kinostreifen spielen unter anderem Christoph Maria Herbst, Detlev Buck und Elyas M'Barek mit.

Gedreht wurde unter anderem im Frankfurter Stadtviertel Riedberg.

Das Mädchen Rosemarie (1958)

Der Film dreht sich um das Leben und den Tod der Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt. Sie war 1957 unter mysteriösen Umständen ermordet worden.

Gedreht wurde unter anderem am Parkhaus Hauptwache.

Alles ist Liebe (2014)

Der Film erzählt die Geschichte über eine Menge Gefühlschaos in der Weihnachtszeit. Gedreht wurde in Frankfurt und Berlin unter anderem mit Nora Tschirner, Heike Makatsch, Wotan Wilke Möhring, Christian Ulmen und Tom Beck. In Frankfurt wurde dazu neun Wochen nach Heiligabend der Weihnachtsmarkt aufgebaut.

What a Man (2010)

Der junge Lehrer Alex (Matthias Schweighöfer) ist mit der falschen Frau liiert. Als die ihn verlässt schliddert er in eine tiefe Sinnkreise. Angetrieben durch seine gute Freundin Nele und seinen Kumpel Okke begibt er sich auf die Suche nach der Antwort auf die Frage: "Wann ist ein Mann ein Mann?"

Gedreht wurde unter anderem auf dem Eisernen Steg.

Iron Sky (2012)

Die finnische Science-Fiction-Komödie erzählt die Geschichte von Nazis, die sich auf dem Mond versteckt haben und von dort aus im Jahr 2018 nach der Weltherrschaft greifen.

Gedreht wurde unter anderem auf der Neuen Mainzer Landstraße und am/im Messeturm.

Morgen musst du sterben (2010)

Der Weihnachtskrimi handelt von dem gut situierten Professor Ganten, der in seinem Briefkasten eine Drohung findet, die besagt, dass er nur noch einen Tag zu leben hat. Ganten hält es für einen schlechten Scherz, bis ihm seltsame Dinge widerfahren.