Eine Handvoll Kanalarbeiter hält die Ratten unter Frankfurt in Schach. Es ist eine endlose Aufgabe – wann immer die Ratten an einem Ort vertrieben sind, tauchen sie woanders wieder auf. Und es gibt Anzeichen dafür, dass die Population wächst.

Helmut Rauch sticht den Draht durch den Giftköder, dreht das lose Ende nach oben und beugt sich über den Schacht. Vorsichtig wickelt er den Draht ab, bis der Köder über dem Boden des Kanals hängt. „Passt“, sagt er, zwickt den Draht ab und befestigt ihn am Kanalsieb. Sein Kollege Volker Wahle nickt, hängt zwei Eisenhaken in die Öffnungen des Gullideckels und zieht ihn zurück auf den Schacht. „Weiter geht’s!“

Die beiden Mitarbeiter der städtischen Kanalbetriebs sind an diesem Vormittag in einem Wohngebiet in Frankfurt-Nied unterwegs. Ein Anwohner hat Ratten beobachtet und daraufhin den Frankfurter Kanalbetrieb verständigt. Die beiden Männer verteilen jetzt Giftköder in den Schächten – einen alle hundert Meter.

„Wir wissen in etwa, wo die Ratten gesichtet wurden“, erklärt Rauch. „Die haben einen Bewegungsradius von einigen hundert Metern. Deshalb müssen wir die Köder weiträumig aufhängen.“ Knapp zwei Stunden dauert das. „Hoffen wir, dass das Wirkung zeigt“, sagt Wahle. „Jedenfalls bis zum nächsten Mal.“

Bild-Zoom Foto: Arno Burgi (dpa-Zentralbild) Eine kleine Wanderratte frisst Abfall. Foto: dpa

Millionen Ratten unter Frankfurt

Hunderttausende Ratten leben unter Frankfurt. Möglicherweise Millionen. So genau weiß das niemand. Klaus Woywode, der Leiter des städtischen Kanalbetriebes, schätzt, dass auf jeden Frankfurter mindestens eine Ratte kommt. Vielleicht sind es auch fünf.

Ratten vermehren sich mit hoher Geschwindigkeit. Sie werfen mehrmals pro Jahr; ein Wurf umfasst etwa fünf Junge, die ihrerseits nach drei bis vier Monaten fortpflanzungsfähig sind. Unter guten Bedingungen können Rattenpopulationen binnen weniger Monate um ein Vielfaches wachsen.

In Frankfurts Unterwelt sind die Bedingungen ideal.

Die Kanalisation ist eine Stadt unter der Stadt. Das Kanalnetz ist 1.600 Kilometer lang. Manche Kanäle sind mehrere Meter breit, andere sind schmal wie ein Schuhkarton. 24.000 Schächte verbinden dieses Labyrinth mit der Oberfläche.

Durch die Frankfurter Kanalisation wird vieles geschwemmt, was Ratten schmeckt: Essensreste, Biomüll und Verdorbenes. „Die Leute spülen alles Mögliche runter, was nicht in die Kanalisation gehört“, sagt Klaus Woywode. „Das ist das Problem. Deshalb können sich die Ratten so gut entwickeln.“

Bloß nicht durchs Klo

Insgesamt 80 Mitarbeiter des Frankfurter Kanalbetriebs sind für die Kanalisation zuständig. Ein gutes Dutzend von ihnen hält die Ratten in Schach – oder dezimiert sie zumindest so weit, dass sie keine Gefahr für die Menschen darstellt. Denn Ratten gelten als Schädlinge, als potenzielle Krankheitsüberträger. „Das Ziel ist, dass sie nicht durchs Klo kommen“, sagt Helmut Rauch.

Was übrigens keine Selbstverständlichkeit ist. Innerhalb der Kanalisation zieht es Ratten nämlich an die Orte, an denen sie besonders oft und viel Fressbares finden. Das ist dort der Fall, wo ständig Lebensmittelreste im Klo heruntergespült werden – unter Bars und Restaurants, und oft auch unter Wohngebieten. „Die Ratten sind schlau. Die merken sich, wo das Essen herkommt“, sagt Helmut Rauch. „Und gegebenenfalls klettern sie halt mal hoch und schauen, ob’s da was zu holen gibt.“

Die Ratten bluten zu Tode

Mithilfe der Giftköder will die Stadt die Ratten in den Griff bekommen. Die sogenannten Rattenriegel sind Fertigköder, die speziell für feuchte Umgebungen entwickelt wurden. Sie enthalten den Wirkstoff Difenacoum, der die Gerinnungsfähigkeit des Blutes hemmt und die Blutgefäße weitet, wodurch sie durchlässig werden. Eine Ratte, die von dem Riegel gefressen hat, stirbt binnen kurzer Zeit an inneren Blutungen.

Die Kadaver werden mit dem Abwasser durch die Kanalisation fortgespült. Deshalb wissen die Mitarbeiter des Kanalbetriebs nicht, wie viele Tiere sie an einem bestimmten Ort vergiften. Einen Hinweis immerhin gibt es: Die Geschwindigkeit, mit der ein Köder aufgefressen wird. Klaus Woywode erinnert sich an eine Stelle, an der er kiloweise Rattengift einsetzen musste – an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen. „Jedes Mal, wenn ich wiederkam, waren die Köder komplett ausgefressen“, erzählt er. „Es hat eine halbe Woche gedauert, bis das aufhörte. Wahrscheinlich war ich direkt über einem Nest.“

Werden es mehr?

Die Stadt Frankfurt wächst – und in demselben Maße wächst auch ihre Unterwelt. Immer öfter werden die Mitarbeiter des Kanalbetriebs alarmiert. Immer öfter berichten Anwohner von Ratten, die an den Müll gehen, die durch die Abwasserrohre schwimmen oder aus den Kanaldeckeln klettern.

„Wir müssen dranbleiben“, sagt Helmut Rauch lakonisch. „Sonst sind sie eines Tages hier oben.“

