Dolmetscher für Frankfurt: Diese Muttersprachler bauen Brücken in Frankfurt

Urdu, Panjabi und Hindi – Dua Khan (19) beherrscht diese drei Sprachen, die in Pakistan und in Teilen von Indien gesprochen werden. „Meine Eltern sind vor 25 Jahren aus Pakistan nach Deutschland gekommen“, erzählt die junge Frau. „Im vergangenen Jahr habe ich mit meinen Jura-Studium an der Goethe-Universität begonnen. Über eine Freundin bin ich damals auf das Projekt des Amka aufmerksam geworden“, sagt sie. Zu dieser Zeit waren viele geflüchtete Menschen in den Sportstätten der Uni untergebracht. „Mir ist es wichtig, einfach zu helfen“, betont Dua Khan weiter. Für ihre Eltern sei es am Anfang auch nicht einfach gewesen. „Zwar hatte ich selbst noch nicht so viele Einsätze, bei denen ich gedolmetscht habe. Ich mache das aber sehr gerne.“Sabrina Sarraj-Bachi (30) weiß, wie viel Leid es in Syrien gibt. „Ein kleiner Teil meiner Familie ist noch dort“, erzählt sie. Ihr Papa sei zur Hälfte Syrer und Libanese, ihre Mutter stamme aus Ägypten. „Ich spreche daher drei arabische Dialekte.“ Ihre Eltern seien einst vor dem libanesischen Bürgerkrieg geflohen. Als kleines Mädchen sei sie nach Deutschland gekommen. Als Sprachmittlerin hat sie bereits mehrere Einsätze gehabt. „Man spürt, wie groß die Freude ist, dass es jemanden gibt, der ihre Sprache spricht, mit dem sie sich austauschen können“, sagt sie. Gedolmetscht werde etwa bei medizinischen Fragen. „Die Mutter einer irakischen Familie kam ins Krankenhaus, die Angehörigen haben sich Sorgen gemacht und mich gebeten, mit dem Arzt zu sprechen“, nennt sie ein Beispiel.Integration sei nicht nur eine Aufgabe, die den Flüchtlingen unterstehe, „sondern auch die Gesellschaft muss dabei helfen, die Menschen zu integrieren“, sagt Aleksander Schochtow (32). Seit dem Spätsommer 2016 ist er beim Dolmetscherdienst des Amka registriert und spricht Russisch. „Als ich acht Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern aus Russland hierher gezogen. Es gab viele Menschen um mich herum, die damals bei unserer Integration in Deutschland mitgeholfen haben“, erzählt Schochtow. Heute möchte er hiervon wieder etwas zurückgeben. „Ich begleite derzeit eine russische Familie mit vier Kindern. Eines davon muss dringend operiert werden, es hat von Geburt an keine Speiseröhre.“ Eine schwierige Situation, bei dem es wichtig sei, sprachlich zu vermitteln.

Wajiha Qani hat in Afghanistan studiert und in ihrem Beruf als Bauingenieurin gearbeitet. Seit über 20 Jahren lebt sie in Deutschland, ehrenamtliches Engagement gehört für sie einfach mit dazu. „Ich setze mich für Frauenrechte ein, habe früher auch im Frauenhaus gearbeitet“, betont sie. Mit dem Amka stehe sie seit langer Zeit in Kontakt und helfe, wenn sie gebraucht werde.

Stellvertretend für die Ehrenamtlichen des AmkA-Dolmetscherdienstes, überreichte ihr die Dezernentin für Integration und Bildung, Sylvia Weber (SPD), anlässlich des Essens für dieses Engagement eine Dankes-Urkunde der Stadt. „Sie alle schauen nicht weg, sondern packen tatkräftig mit an“, betont Weber. Die Bedeutung eines solchen Engagements sei gar nicht hoch genug zu würdigen.



Den Austausch fördern



Temesgen Ghebreslasie (51) kam vor mehr als 30 Jahren im Alter von 18 Jahren aus Eritrea nach Deutschland. Zu dieser Zeit herrschte Krieg in seinem Heimatland. „Als ich hier ankam, sprach ich kein Wort Deutsch“, erzählt er. Die Sprache zu lernen sei ihm sehr wichtig gewesen. Bereits zwei Jahre danach startete er mit seinem Informatik-Studium. Heute fliehen wieder junge Menschen aus Eritrea und suchen nach einer Perspektive in anderen Staaten. „Viele, die hierher kommen, sind unter 18 Jahre alt“, weiß Ghebreslasie. In seiner ehrenamtlichen Arbeit möchte er sie unterstützen und ihnen dabei helfen, sich zu orientieren. „Mein Wunsch ist es, Eritreer, die in Deutschland leben, mit den jungen Menschen zusammenzubringen – damit sie von ihnen lernen können.“



Freundschaften entwickelt



Zurzeit schreibt Jubin Dejam (27) an seiner Promotion in Rechtswissenschaften. Trotzdem nimmt er sich Zeit, um sich für Menschen zu engagieren. Seine Eltern kommen aus dem Iran, er ist in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Dejam kann daher Persisch, das Farsi heißt, und zudem in Teilen von Afghanistan gesprochen wird. „Ich habe überlegt, wie ich mich am besten einbringen kann“, erzählt er. „Meine Freundin hat mich auf den Aufruf des Amka hingewiesen.“ Seitdem habe es viele Momente gegeben, in denen seine Sprachkenntnisse gefragt waren, insbesondere bei Arztbesuchen. „Mittlerweile haben sich aus den Kontakten auch Freundschaften entwickelt“, schildert Dejam. „Auch ich lerne hierüber mehr über meine kulturellen Wurzeln kennen.“