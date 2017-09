Senckenberg Museum: Diese Schau lässt Menschen staunen

Goethe, der berühmte Sohn dieser Stadt und vor 200 Jahren auch Impulsgeber zur Gründung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, hätte seine wahre Freude an dieser Schau: Was er in nur einem Satz formulierte – „Die Natur ist das einzige Buch, das auf allen Blättern großen Gehalt bietet“ –, das zeigt das Museum seit gestern in nur einer Vitrine. Zu ihrem 200. Geburtstag setzen die Senckenberger die unendliche Vielfalt der Natur auf besondere Weise in Szene.

15 Meter lang und vier Meter hoch ist der Glaskasten, den Ausstellungskurator Thorolf Müller mit insgesamt 1138 Stücken aus der Sammlung des Forschungsinstituts bestückt hat. Das sind exakt 0,0025 Prozent der gesamten wissenschaftlichen Sammlung von Senckenberg, die insgesamt 44 Millionen Stücke umfasst. Die Hälfte dieses „Archivs des Lebens“ lagert in Frankfurt.

Für die Jubiläumsausstellung hat nicht Müller allein die Auswahl aus diesem enormen Fundus getroffen, sondern die Spezialisten aus den einzelnen Abteilungen und Museen, die zu Senckenberg gehören. Ganz verschieden haben sie Müllers Bitte entsprochen, der sich möglichst anschauliche, exemplarische Sammlungsstücke aus den jeweiligen Forschungsfeldern der Gesellschaft gewünscht hatte. „Uns geht es tatsächlich um eine Inszenierung. Die Farben, Formen und Vielfalt der Natur sollen die Menschen zum Staunen bringen“, so Müller.

Exklusive Führung

Meteoriten, Schneckengehäuse, Kästen voll schillernder Käfer und strahlend bunter Schmetterlinge, Ur- und Tiefseefische, ein ausgestopfter Tiger, ein Okapi, ein Mammutzahn, Saurier-Fossilien, Seeigel, Ammoniten, präparierte Vögel, Schädelknochen, ein Walgebiss, Gesteinsproben, gepresste Sandnelken, in Formalin eingelegte Krabben und noch vieles mehr landeten auf dem Tisch des für Sonderausstellungen zuständigen Kurators. „Genau die richtigen Stücke, um zu zeigen, was die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung tut. In der Summe erforschen wir nämlich alles, was das System Erde ausmacht“, erklärte Müller, als er noch vor der offiziellen Eröffnung der Schau einige Leser dieser Zeitung vor die Riesenvitrine führte. Das exklusive Treffen hatte die FNP gemeinsam mit dem Senckenbergmuseum während der Sommerferien verlost.

Bild-Zoom Foto: Holger Menzel Der Macher: Kurator Thorolf Müller.

Damals war Müller noch damit beschäftigt, die jetzigen Ausstellungsstücke zu wiegen und zu vermessen. Denn für die Anordnung auf der Schauwand waren nicht wissenschaftliche Kategorien entscheidend, sondern statische Berechnungen: „Allein die Glasfront wiegt drei Tonnen, die gesamte Konstruktion so knapp acht Tonnen.“ Zum Vergleich: Ein BMW ist rund 1,7 Tonnen schwer. Die Riesenmuschel etwa, deren eine Hälfte schon 80 Kilogramm wiegt, musste zwingend einen Platz in der unteren Reihe finden.

„Dabei ist das noch ein kleines Exemplar, im Meer gibt es viel größere und dort sind sie natürlich auch wunderbar farbig“, sagt Müller und damit ist er mittendrin im Erzählen. Je länger der Blick über die Wand wandert, desto häufiger bleibt das Auge hängen, im Ganzen und im Detail ist diese Ausstellung ein Kunstwerk. Wer ohne kundigen Führer kommt, kann sich an zwei Bildschirmen schlau machen, welches Tier, welche Knochen oder Schnecken er da vor sich sieht. Auf den Displays werden Art, Verbreitung, Forschungsfeld und gegebenenfalls auch der Status auf der Roten Liste der bedrohten Arten angezeigt. Man kann die Natur nicht bestaunen, ohne zu bedenken, dass Teile dieser Vielfalt demnächst für immer verloren sein könnten.

Außerirdisches

Der Kurator lenkt die Augen erst einmal auf das älteste Stück, „älter als unser Planet“ ist die Scheibe eines Meteoriten, der einst in der Atacama-Wüste niederging. Der uralte Brocken steht stellvertretend für eine noch junge Disziplin: Erst vor zwölf Jahren wurde die Sektion Meteoritenforschung ins Leben gerufen. Neben dem Außerirdischen liegt eine 1,9 Milliarden alte Steinplatte, die Geologen-Herzen höher schlagen lässt, weil sie das Werk von Cyanobakterien ist. „Sie sind eine der frühesten Lebensformen auf der Erde, die mit Hilfe von Sonnenlicht Sauerstoff produziert haben“, erklärt Thorolf Müller.

Das jüngste Ausstellungsstück in dieser Sammlung sind übrigens zwei auf Pilz gebettete Moose, die extra für den Riesenschaukasten präpariert wurden. „Dafür sind unsere Kollegen in Görlitz die Experten, sie haben auch die Sandnelken dort gemacht.“ Nicht nur über den Reichtum der Natur, auch über die einzelnen Forschungsfelder der Senckenberg-Gesellschaft und das Können der Präparatoren gibt die Schau Auskunft. So lassen sich übrigens auch zwei rote Tomaten verstehen, von denen die eine sehr prominent, die andere eher versteckt in der Vitrine liegen. Sie sind ein humorvoller Gruß der Ausstellungsmacher und ursprünglich Übungsstücke aus der Senckenberg-Schule, in der Präparatoren ausgebildet werden.

Öffnungszeiten

Das Museum ist von 9 bis 17 Uhr, an Wochenenden auch bis 18 Uhr sowie Mittwoch bis 20 Uhr geöffnet.