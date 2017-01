Von Andrea Berg bis Apocalyptica: Musikfans aller Couleur kommen in diesem Jahr in Frankfurt auf Ihre Kosten. Wir stellen die Highlights 2017 in einer Bilderstrecke vor.

Bilderstrecke Live in Concert: Diese Stars kommen 2017 nach Frankfurt

Von Andrea Berg über Ariana Grande bis Apocalyptica: Eine denkbar große Bandbreite an Musikstars ist 2017 in Frankfurt am Start. Und noch viele mehr, zum Beispiel sind Jennifer Rostock (im Bild) am 2. Februar 2017 mit ihrem neuen Album „genau in diesem ton.“ in der Batschkapp zu Gast. Unsere Bilderstrecke gibt einen Überblick der Highlights, die Musikfans in der Mainmetropole erwarten.