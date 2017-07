Ironman in Frankfurt: Diese Straßen sind am Sonntag gesperrt

Gut 3.000 Triathleten werden am Sonntag zum Ironman in Frankfurt antreten. Wegen des XXL-Sportevents müssen zahlreiche Straßen in und um Frankfurt gesperrt werden. Wir nennen Ort und Zeitraum der Sperrungen.

Folgende Straßen in und um Frankfurt sind am Sonntag während des Ironman-Wettkampfes ganz oder teilweise gesperrt:

Der Ironman Frankfurt ist eines der größten - und zuschauerstärksten - Triathlon-Events Europas. Zehntausende feuern jedes Jahr die Athleten an, die in und um Frankfurt schwimmen, radfahren und laufen.Wegen des XXL-Events müssen zahlreiche Straßen in und um Frankfurt gesperrt werden. Laut Veranstalter muss im Zeitraum von 5 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags entlang der gesamten Strecke mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.Frankfurter Straße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und dem Kreisel zur Kasseler Straße7.30 – 13.30 Uhr: Vilbeler Landstraße, Kilianstädter Straße, Marktstraße, L32099.30 – 17 Uhr: Friedberger Landstraße, Konrad-Adenauer-Straße, Kurt-Schumacher-Straße, außerdem die Autobahnausfahrt A6617.30 – 13.30 Uhr: Schöne Aussicht, Oskar-von-Miller-Straße, Sonnemannstraße, Hanauer Landstraße, außerdem Autobahnausfahrt Ost der A661Der Mainkai ist von Dienstag, 4. Juli, 8 Uhr, bis Montag, 10. Juli, 22 Uhr, komplett gesperrt. Zusätzlich sind am Sonntag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr folgende Straßen gesperrt: Konrad-Adenauer-Straße, Kurt-Schumacher-Straße, Mainkai, Untermainkai, Alte BrückeMiquelallee ab Höhe Hansallee7 – 10 Uhr: B44/Frankfurt Landstraße/Mörfelder Landstraße, B43/Kennedyallee, Hans-Thoma-Straße, Schweizer Straße, außerdem die Autobahnausfahrt A3Frankfurt-Süd aus Richtung Köln8.30 – 15 Uhr: L3351, Hauptstraße/B275, Görbelheimer Hohl, Freseniusstraße, Pfingstweide, Frankfurter Straße8.15 – 14.30 Uhr: L3205/Klein-Karbener Straße, Rendeler Straße, Homburger Straße, Bahnhofstraße/L3351, Weingartenstraße, Karbener Weg, Heldenberger Weg/K246, L3351, Berliner Straße, Ilbenstädter Straße8.20 – 14.35 Uhr: Burg-Gräfenröder-Straße (L3351), Friedberger Straße (B45)Maintal – Hochstadt und Wachenbuchen7.00 – 13.45 Uhr: L3209, Bischofsheimer Straße, Hauptstraße, Wachenbucher Straße, L3195, K872/Hanauer Landstraße, Dorfelder Straße, Hühnerberg9.15 – 16.15 Uhr: L30088.00 – 14.05 Uhr: L3008, Bischofsheimer Straße, Oberdorfelder Straße, Burgstraße, Kirchgasse, Hainstraße, Dorfelder Straße, Klein-Karbener Straße9.15 – 16.15 Uhr: L30089.00 – 15.45 Uhr: Nieder-Wöllstädter Straße/L3204, Ringstraße, Petterweiler Straße/L3352, Alte Heerstraße/L3352, Rodheimer Straße/L33528.30 – 15.20 Uhr: Vilbeler Straße/L3351, Bruchenbrückener Straße/L3351, Römerstraße, Gießener Straße/B3, Hanauer Straße/B3, Frankfurter Straße/B3, Friedberger StraßeWeitere Informationen zum Ironman in Frankfurt finden Sie