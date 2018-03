Top Fünf: Diese Themen fanden unsere Leser diese Woche besonders spannend

Wasserräuber und Öko-Terroristen: Als im Vogelsberg die Brunnen brannten

Der Krieg ums Wasser zwischen Frankfurt und Kommunen im Vogelsberg bestimmte einst bundesweit die Schlagzeilen. Beide Seiten haben aus der Geschichte gelernt. Dies könnte ihnen aber mit Blick auf den Klimawandel nichts nützen.

Die ganze Geschichte gibt es hier.

Tag des Wassers Wasserräuber und Öko-Terroristen: Als im Vogelsberg die ... Der Krieg ums Wasser zwischen Frankfurt und Kommunen im Vogelsberg bestimmte einst bundesweit die Schlagzeilen. Beide Seiten haben aus der Geschichte gelernt. Dies könnte ihnen aber mit Blick auf den Klimawandel nichts nützen. clearing

Mitspieler geschlagen: Eintracht wirft Jungprofi Dadashov raus

Die Nachwuchsabteilung der Frankfurter Eintracht hat Renat Dadashov suspendiert, zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate. Und diesmal endgültig.

Die ganze Geschichte gibt es hier.

Eintracht Frankfurt Mitspieler geschlagen: Eintracht wirft Jungprofi ... Die Nachwuchsabteilung der Frankfurter Eintracht hat Renat Dadashov suspendiert, zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate. Und diesmal endgültig. clearing

Minimalistin: "Wenn die Dinge uns besitzen, läuft was schief"

Esther Stark lebt minimalistisch - sie versucht, ihren Besitz, ihre Gewohnheiten und Beziehungen auf das Wesentliche zu reduzieren. Das, sagt die Bloggerin aus dem Taunus, mache sie nicht ärmer - sondern reicher. Ein Interview.

Die ganze Geschichte gibt es hier.

Interview Minimalistin: "Wenn die Dinge uns besitzen, läuft was ... Esther Stark lebt minimalistisch - sie versucht, ihren Besitz, ihre Gewohnheiten und Beziehungen auf das Wesentliche zu reduzieren. Das, sagt die Bloggerin aus dem Taunus, mache sie nicht ärmer - sondern reicher. Ein Interview. clearing

An S-Bahn-Station Gallus eingeklemmt: 36-Jähriger stirbt an Verletzungen

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag in der S-Bahn-Haltestelle Galluswarte von einer S-Bahn erfasst worden. Er starb am späten Abend an seinen schweren Verletzungen.

Die ganze Geschichte gibt es hier.

Unglück An S-Bahn-Station Gallus eingeklemmt: 36-Jähriger stirbt ... Ein Mann ist am Dienstagnachmittag in der S-Bahn-Haltestelle Galluswarte von einer S-Bahn erfasst worden. Er starb am späten Abend an seinen schweren Verletzungen. clearing

Coup von Nied, oder: Der Tag, an dem eine Gaunerbande 8,6 Millionen Euro raubte

Zum Jahreswechsel 2001/2002 ist jede Menge Bargeld im Umlauf: Deutschland stellt von D-Mark auf Euros um. Geldtransporter fahren mit gewaltigen Summen durchs Land. Drei Männer aus Nied wollen daraus Kapital schlagen – und beschließen, einen Geldtransporter zu überfallen.

Die ganze Geschichte gibt es hier.

Geldtransporterraub Coup von Nied, oder: Der Tag, an dem eine Gaunerbande ... Zum Jahreswechsel 2001/2002 ist jede Menge Bargeld im Umlauf: Deutschland stellt von D-Mark auf Euros um. Geldtransporter fahren mit gewaltigen Summen durchs Land. Drei Männer aus Nied wollen daraus Kapital schlagen – und beschließen, einen Geldtransporter zu überfallen. clearing