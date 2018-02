Die Rassismus-Debatte um den Namen "Mohrenapotheke", das Personal am Uni-Klinikum und ein Rundum-Blick in der neuen Altstadt: Diese und weitere Themen haben unsere Leser diese Woche besonders interessiert.

Mohren-Apotheke entfernt Logo

Nach dem Rassismus-Vorwurf der Kommunalen Ausländervertretung (KAV) hat die Inhaberin der Mohren-Apotheke in Eschersheim reagiert: Sie hat das Logo, das ein schwarze Frau zeigt, von ihrer Internetseite entfernt. Ihr Kollege von der „Zeil-Apotheke zum Mohren“ zeigt sich offen für die Debatte, die bundesweite für Aufmerksamkeit sorgt.

360-Grad: So sieht Frankfurts neue Altstadt aus

Wir waren für Sie mit der 360-Grad-Kamera in der Frankfurter Altstadt. Das Schmuckästchen zwischen Dom und Römer ist fast fertig. Gesellen Sie sich zu uns auf den Hühnermarkt und kommen Sie mit aufs "Belvederche". Was das ist? Wir verraten es es Ihnen auf unserer 360-Grad-Tour.

Super Bowl: Wir erklären euch die Regeln des American Footballs

Ihr seid auf einer Super-Bowl-Party eingeladen, habt aber eigentlich überhaupt keinen Plan, wie American Football funktioniert? Keine Panik! Wir fassen für euch die Grundregeln anschaulich zusammen.

Personalie sorgt für Unruhe an der Uniklinik

Nächster Paukenschlag am Universitätsklinikum: Nach Informationen dieser Zeitung trennt sich die Uniklinik nun auch von Personaldezernentin Christiane Reuter-Herkner. Bereits im Dezember musste die Kaufmännischen Direktorin Bettina Irmscher gehen.

Große Zustimmung für Peter Fischer

Peter Fischer, Präsident der Eintracht Frankfurt, erneuert bei der Mitgliederversammlung am Sonntag seine Kampfansage an die AfD: Wer diese Partei wähle, habe in seinem Verein nichts zu suchen. Konkrete Konsequenzen müssen betroffene Mitglieder allerdings nicht befürchten. Am Ende stimmen 99 Prozent für eine weitere Amtszeit Fischers.

