Fast jeder nutzt inzwischen regelmäßig die Vorzüge digitaler Errungenschaften: WhatsApp, Facebook und etliche weitere Apps sind fester Bestandteil des Alltags geworden. Nutzen lassen sich die digitalen Helfer meinst intuitiv, doch welche Datentechnik dahintersteht, das verstehen die Wenigsten. Doch wie schnell solches Wissen wichtig werden kann, hat nicht zuletzt der Facebook-Datenskandal bewiesen. Millionen Menschen waren plötzlich in Sorge, was eigentlich mit ihren Daten geschieht – die genauen Zusammenhänge konnten nur noch Experten erklären.

„Wir dürfen nicht nur Konsumenten-Opfer sein“, betont Roman Keßler. Der Frankfurter Digital-Pionier will seinen Teil dazu beitragen, dass auch Menschen, die nicht beruflich mit digitaler Technik zu tun haben, die Chance bekommen, sich ausführlich zu bilden. Dafür hat er zusammen mit Adam Siwy die Veranstaltungs- und Themenwoche "Webweek Rhein-Main" auf die Beine gestellt. Denn Keßler will nicht nur auf der Höhe der Zeit sein, wenn neue Entwicklungen auftauchen, er will am liebsten schon jetzt wissen will, wie die digitale Zukunft aussieht.

Wo und wann findet die Webweek statt?

War die Webweek im vergangenen Jahr noch auf Frankfurt beschränkt, nimmt nun das ganze Rhein-Main-Gebiet daran teil - von Darmstadt bis Gießen und von Aschaffenburg bis Wiesbaden. Statt im vergangenen Jahr zwölf Events, trumpft die neue Webweek vom 21. bis zum 27. Mai mit mehr als 50 Veranstaltungen auf.

Für wen ist die Webweek interessant?

Ein Großteil der Veranstaltungen liest sich dabei äußert kryptisch: „Meetup: Statistik Software R“, „Blockchain Communities an Trust“ oder „Digital Twins for the loT“. Doch davon sollten sich die Besucher nicht abschrecken lassen, betont der Initiator. Denn hinter der Nerd-Sprache würden sich unterhaltsame Events verbergen, auf denen auch Menschen ohne Informatik-Studium spannende Informationen nähergebracht bekommen.

Generell sei die Webweek eine umfangreiche Mischung aus Experten-Treffs, Informationsveranstaltungen und Technik-Unterhaltung. So startet die Woche am Montag, den 21. Mai, mit einem WM-Orakel in der Brotfabrik. Dort wird die komplette bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft auf der Konsole vorgespielt und prognostiziert. Weitere unterhaltsame Höhepunkte sind das „Pub-Quiz“, das „HeBoCon Roboter Sumo“ und die Vorstellung „Mit Hashtag und Handschellen“ der Wiesbadener Polizei am Donnerstag.

Darüber hinaus bietet die Webweek Info-Veranstaltungen zu zahlreichen Begriffen, die jeder schön mal gehört hat, aber nur die Wenigsten verstehen: „Einführung in den Bitcoin und Blockchain“ am Mittwoch, „Cyber Workshop Live-Phishing: Wie gehen Angreifer vor“ und das „Virtual & Augmented Reality Meetup“ am Donnerstag. Es lohnt sich also einen genauen Blick in das Programm zu werfen.

Neben den Informationen und der Unterhaltung soll die Webweek auch noch einem weiteren Zweck dienen: „Menschen, die sich mit sowas beschäftigen, haben sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt“, verspricht Keßler. Aus diesem Grund ist auch das Vergleichsportal Check24 als Sponsor eingestiegen und hofft auf den Veranstaltungen neue qualifizierte Mitarbeiter zu finden.

Ein Besuch der Veranstaltungen ist kostenlos, lediglich das Pub-Quiz am Montag kostet acht Euro Eintritt. Allerdings, so betont Keßler, sei die Chance sehr gut, den Eintritt mit den Preisgelder wieder mehr als rauszubekommen.

Was ist die Make-Rhein-Main?

Ein Programmpunkt der Webeweek ist die Messe "Make Rhein-Main". Diese veranstaltet Keßler seit 2014 einmal pro Jahr mit stetig wachsendem Erfolg. Die "Make Thein-Main" stellt in diesem Jahr den Kern der Webweek dar und findet am 26. Und 27. Mai in der Frankfurter Event-Location Tatcraft statt. Highlight der diesjährigen Messe, zu der Keßler bis zu 2000 Besucher erwartet, ist der Besuch der Youtuber „The Real Life Guyse“, die eine fliegende Badewanne präsentieren.

Warum sollte mich die Webweek interessieren?

„Denkt nach!“ ist Keßlers Credo. Er will mit seinem Engagement die Menschen nicht nur informieren, er will sie zum Nachdenken anregen. Denn wer in einer Welt, die sich zunehmend digitalisiert, nicht auf der Höhe der Zeit bleibt, der könnte schnell benachteiligt sein. Dafür nennt Keßler einfache Beispiele: „Wer nicht informiert ist, teilt online mehr über sich mit als nötig oder bucht immer zu teure Tickets.“ Generell sei ohne digitalen Sachverstand eine Teilhabe an der Gesellschaft irgendwann nur noch schwer möglich. Und immer häufiger passiert es, dass bisherige Experten-Themen in die breite Masse rücken, wie jüngst der Hype über Bitcoins: „Ganz normale Menschen haben plötzlich gesehen, da passiert was, da will ich mehr drüber wissen“, blickt Keßler zurück.

Spätestens im beruflichen Alltag nehmen die Herausforderungen der Digitalisierung für alle ganz konkrete Formen an. So praktizieren immer mehr Unternehmen sogenanntes „agiles Arbeiten“ – eine Form der Arbeitsorganisation, die sich durch Struktur, Planbarkeit und Flexibilität auszeichnet. Wer in seinem Beruf weiterhin Erfolg und Spaß haben will, sollte also besser gewappnet sein, wenn plötzlich digitale Tools einkehren, die den Arbeitsalltag umkrempeln.

Webweek Rhein-Main – Die Zukunft fängt jetzt an – Vom 21. Bis zum 27. Mai 2018 in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Gießen, Aschaffenburg und Offenbach.