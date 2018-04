Altstadt, Polizei-Notrufe, Leben in Armut Top-Artikel: Das hat Frankfurt diese Woche bewegt

Von der Altstadt, die so gut wie fertig ist, über einen Mann der in Armut lebt bis hin zu absurden Notrufen bei der Frankfurter Polizei. Diese Geschichten haben unsere Leser in dieser Woche beschäftigt. mehr