Ein Fichten-Koloss aus Tirol: Dieser Baum schmückt dieses Jahr den Frankfurter Weihnachtsmarkt

Österreich zeigt sich von seiner rauen Seite, Nebelschwaden schlummern in den Felsmassiven Tirols, ein klamm-feuchter Nieselregen legt sich über die schier endlosen Weidelandschaften der Wildschönau. Doch das Expeditionsteam um Thomas Feda – Geschäftsführer der Tourismus und Congress GmbH – trotzt Wind und Wetter, bahnt sich den Weg ins Unterholz. Die Frankfurter Delegation ist nicht angereist, um in der herrlich-naturbelassenen Gegend einen Sommer-Sonne-Urlaub zu verbringen. Sie muss eine Mission erfüllen, dem Ruf der Fichte folgen, den Frankfurter Christbaum 2016 aufspüren.

9000 Euro gespart

Seit jeher bezieht Frankfurt sein weihnachtliches Nadelgeäst aus Tourismusregionen. „Zuletzt haben wir insbesondere mit österreichischen und schweizerischen Städten Abkommen getroffen“, erklärt Feda. Diese fällten unentgeltlich, spendeten den Hessen dann Baum sowie Transport – die Kosten liegen immerhin bei 9000 Euro – und durften im Gegenzug ihre Region mit einem Stand auf dem hiesigen Weihnachtsmarkt touristisch umwerben. Dieses Jahr kommt der Holzriese aus Innsbruck. „2017“, so verrät Kurt Stroscher, Chefplaner bei der Tourismus GmbH, „wird ihn eine deutsche Stadt stellen.“ Seit 30 Jahren sucht der Christbaumexperte „Germanys Next Top Tree“ mit aus. „Manchmal ist die Wahl eine Qual“, erklärt er. „In einigen Jahren waren schier alle Kandidaten grausig.“ Der Frankfurter Christbaum müsse groß und stattlich sein. „Aber Alter macht nicht zwingend schöner.“

Gerade will Stroscher einige Anekdoten erzählen, da ruckelt plötzlich der Wagen, verleitet zum Blick aus dem Fenster. Die Besorgnis der Crew ist nicht unbegründet: 2012 blieben die Christbaum-Sucher im oberbayerischen Inzell in einer Grube stecken. Nun aber läuft alles rund. Auf steilen Serpentinen schraubt sich der Kleinbus in die Höhe, weg vom blass-türkisen Wasserlauf des Inns, hinein in die nebelverhangenen Brandenberger Hänge. Die Fahrt gewährt Ausblick auf ein gewaltiges Meer riesiger Nadelbäume. Auf 100 Quadratkilometern stehen sie dicht an dicht, einer schöner als der andere. Aufmerksamkeitsheischend recken sie ihre makellosen Äste in Richtung Straße. Doch keines dieser Prachtexemplare kommt für den Transport nach Frankfurt in Frage.

„Um das Fällen zu ermöglichen, muss der Baum abgesondert auf einer Freifläche stehen,“ erläutert Feda. Und liefert damit ein Schlagwort, das Stroscher an seine unterbrochenen Erzählungen anknüpfen lässt. „Einmal wollte uns die Stadt Weimar einen Baum anbieten“, erinnert er sich. „Ein Förster ging mit mir in den Thüringer Wald und sagte: ‘Suchen Sie sich einfach einen aus’.“ Das sei bei dem Unterholz unmöglich gewesen, der Deal platzte.

Auch erinnert sich der Baumexperte an eine grüne Bürgermeisterin aus Zürich, die den weiten Transport bis nach Frankfurt nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren hätte können. Sie kam stattdessen für einen Baum aus dem Frankfurter Stadtwald auf. „Schön war der nicht“, so Feda. „Wer einen Baum unserer Größenordnung sucht, wird in Deutschland nicht fündig.“

Vorübergehend Favorit

Und überhaupt. „Wer Weihnachten ökologisch betrachtet“, findet Stroscher, sollte das Fest gleich ganz absägen. „Das ist die sauberste Lösung.“ Der Wagen hält an einem Hof mit großem Grundstück. Auf einer Wiese stehen drei schwarze Pferde – sie grasen friedlich im Windschatten dreier mächtiger Fichten. „Die linke ist schön gewachsen,“ erklärt Feda und dreht vor Begeisterung strahlend eine Runde um den Koloss. „Die können wir mitnehmen.“ Er hat einen Narren an dem grünen Riesen gefressen, muss fast davon abgehalten werden, den Giganten an Ort und Stelle zu entwurzeln und unter den Arm geklemmt nach Hessen zu importieren. Sein Kollege jedoch ist nicht überzeugt. „Die Äste“, stellt Stroscher fachmännisch fest, „sind wenig biegsam.“ Es sei nicht sicher, ob der Baum dem Transport gewachsen sei – also gesundheitstechnisch.

In puncto Größe ist an dem Baum nichts auszusetzen. Mächtig ist er, gewaltig, bringt etwa acht Tonnen auf die Waage und räkelt sich 28 Meter in die Höhe. Doch seine Nadeln könnten dichter und saftiger sein. Stroscher bringt Feda zur Vernunft: „Lass uns weiterziehen. Ich glaube der kann noch getoppt werden.“ So fährt der Bus weiter, dringt ein in die entlegensten Winkel Wildschönaus, durch malerische Wanderlandschaften mit saftig-grünen Auen und ersten vom Herbst geküssten Laubbäumen. Parallel zur Straße verläuft ein gluckerndes Rinnsal. „Das ist die Brandenberger Arche,“ erklärt der Brandenberger Bürgermeister Hannes Neuhauser, „ein Wildbach – der führt sonst mehr Wasser.“

Und schon zeigt sich der Übeltäter, der alles Nass in sich aufgesaugt zu haben scheint. Ein Märchen von einem Baum – astrein, stämmig. „Einer der schönsten, die ich je gesehen habe“, stellt Feda fest. Sein vorheriger Favorit ist vergessen, wurde von diesem 33-Meter-Giganten rüde in den Schatten gestellt. An die neun Tonnen bringt er auf die Waage, der Koloss. Etwa 110 Jahre thront er schon an diesem Standort. Nun ist sein Schicksal besiegelt.

Der urige Wächter der Wildschönau soll auf seine alten Tage entwurzelt und am 8. November nach Frankfurt gebracht werden. Festlich wird er dort empfangen, mit 5500 Lichtern und 400 roten Schleifen geschmückt werden. Zwei Wochen lang soll die imposante Fichte ihre Äste aushängen, um ihre ganze Schönheit zu entfalten. Erst am 23. November wird sie illuminiert. „Ein besseres Ende könnte sie nicht finden“, meint Stroscher. „Auf ihre alten Tage wird sie noch zur Berühmtheit.“ Auf 15 Millionen Internet-Clicks komme ein Frankfurter Christbaum locker, wie wild würden Fotos der hölzernen Hoheiten im Netz geteilt.