Nahverkehr: Dieser Bus fährt ohne Fahrer

Sieht so die Zukunft des Nahverkehrs aus? Kleinbusse, kaum größer als ein Mittelklasse-Auto, kreuzen lautlos zwischen Wohnstraßen, fahren zu Haltestellen, bringen die Fahrgäste zur nächstgelegenen U-Bahn-Station – und alles ohne Fahrer, autonom. Könnte sein. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

Einen Schritt auf diesem Weg geht noch bis morgen die University of Applied Science (UAS) am Nibelungenplatz. Auf deren Campus fährt ein solcher Elektrokleinbus zwischen der Bibliothek, dem Café und der Straße entlang. Auf einer Strecke von insgesamt 600 Metern gibt es vier Stationen, an denen Passagiere ein- und aussteigen können. Studenten der Forschungsgruppe Mobilität unter Prof. Petra Schäfer werten aus, wie die Fahrgäste das neue Bussystem beurteilen. „Die Mobilität der Zukunft ist ein Forschungsschwerpunkt an unserer Hochschule“, sagt UAS-Präsident Prof. Frank Dievernich.

Gute Bremsen, keine Hupe

Um ehrlich zu sein: Diese autonome Mobilität ist langsam. Der Elektrobus „Cube“ vom Hersteller Easymile, mit Continental-Technik bestückt, schafft maximal 40 Kilometer pro Stunde. Er könnte realistisch bis zu 20 km/h im Verkehr mitschwimmen, bringt es auf den kurzen Wegstrecken auf dem Campus-Gelände jedoch nicht auf dieses Tempo. Dauernd muss er anhalten, denn: Mit Kameras, Radar und Lasertechnik misst das Gefährt ständig, was um ihn herum geschieht. Und stoppt sofort, wenn mal wieder jemand seinen Weg kreuzt. Und dies geschieht ständig. Was fehlt, ist eine Hupe.

Grundlose Vollbremsung

Einmal – übrigens ohne ersichtlichen Grund – legte der Elektrobus gestern bei der Vorstellung sogar eine Vollbremsung hin. Zwei Fahrgäste, die gerade aufstehen wollten, landeten unsanft auf dem Boden. „Das ist der Grund, warum man sitzen sollte“, erklärte ein junger Mann, der „Operator“. Er muss aus Sicherheitsgründen stets mitfahren, auch um sicherzustellen, dass nicht mehr als sechs Passagiere – so viele Sitzplätze gibt es – einsteigen. Außerdem muss der Operator jetzt, nach der Vollbremsung, das abgestürzte System wieder hochfahren. „Drücken Sie bitte den gelben Knopf“, sagt er zu einem Fahrgast, der sich zurückbeugt und am „Fahrstand“ den Knopf drückt. Zur Praxisreife ist es noch ein weiter Weg. Doch Dr. Andree Hohm, Leiter des Selbstfahrprojektes bei Continental, gibt sich optimistisch. „Wir haben Kameras im Innenraum, das System könnte prüfen, wie viele Fahrgäste drinnen sitzen“, sagt er. Unklar ist noch, wie man ohne Operator Passagiere am Einsteigen hindern will, wenn die Höchstzahl bereits erreicht ist. Nur: Bei Continental denkt man in Flotten. Hohm: „Und wenn eine Flotte in einer Stadt unterwegs ist, gibt es einen Zentralrechner, der jene Fahrzeuge an Haltestellen schickt, die noch freie Plätze bieten. Die anderen fahren gleich zum Endpunkt.“ Was im Falle Frankfurts etwa die nächste U-Bahn-Station wäre.

Ideal für enge Straßen

Dies zumindest könnte sich Michael Rüffer vorstellen. Der Geschäftsführer Technik der VGF weiß: „Es gibt viele Straßen, die zu eng für große Busse sind. Oder sie fahren unwirtschaftlich, weil fast niemand drin sitzt.“ Da könnten kleine Sammel-Fahrzeuge wie das jetzt im Praxistest befindliche helfen.

Erste Praxistests in Deutschland laufen bereits Fahrerlose Busse sollen in Zukunft den öffentlichen Personennahverkehr ergänzen. In einigen Städten fahren heute schon autonome Busse – meist auf verkehrsberuhigtem Gelände. clearing

Doch bis es so weit ist, müssen noch viele Tests bestanden und viele Gutachten erstellt werden. „Wir lernen bei jedem Test etwas darüber, was noch besser werden muss“, räumt Hohm ein. „Die Anforderungen sind oft anders als gedacht.“ Bis ein autonomer Bus sicher im Verkehr mitschwimmen kann, werde noch viel Zeit vergehen, bestimmt Jahre, schätzt er. In einem „geschützten Bereich“ wie dem eines Campus könnte es schneller gehen.

Kommentar Eine Chance, mehr Pendler zu erreichen Die Städte ersticken im Verkehr. Da könnten kleine Taxi-Busse eine Alternative sein – im Gegensatz zu Elektroautos, die wie jene mit Verbrennungsmotor ebenfalls viele Stunden auf Parkplätzen stehen. clearing

Der tödliche Unfall eines autonomen Fahrzeugs des Unternehmens Uber in den USA trübt den Mut der Akteure übrigens nicht. Hohm sagt: „Es ist wie im Luftverkehr: Es gibt jetzt eine gründliche Analyse darüber, was da geschehen ist, und am Ende werden alle daraus lernen.“