Caterer-Wechsel: Dieser Schüler der IGS Nordend verklagt die Stadt

Joaquin Rio Antas will kämpfen. Kämpfen für seine Mitschüler, für Köchin Sandra Beimfohr und ihr Team und natürlich auch für sich. „Ich möchte, dass wir Kinder mehr Mitspracherecht haben“, sagt der Jugendliche mit den schulterlangen Dreadlocks. Joaquin Rio Antas besucht die neunte Klasse der Integrierten Gesamtschule (IGS) Nordend. Die Schule hat in den vergangenen Wochen Schlagzeilen gemacht, weil sich die Schüler, Lehrer und Eltern mit Protesten und Unterschriftenaktionen gegen den Wechsel ihres Kantinenbetreibers wehren. Seit zehn Jahren kocht Sandra Beimfohr mit ihrem Team von der Cantina Buen Barrio für die Kinder. Fortan soll dies der Großcaterer Sodexo machen (wir berichteten).

Neben der IGS Nordend sollen in Zukunft wohl auch noch drei weitere Einrichtungen – die Theobald-Ziegler-Schule, die Otto-Hahn-Schule und die Friedrich-Ebert-Schule – von dem Caterer Sodexo bekocht werden. Die „Frankfurter Rundschau“ hatte zuerst darüber berichtet. Die Leiterinnen der betroffenen Schulen hatten erst angekündigt, sich möglicherweise dagegen zur Wehr zu setzen. Jetzt schweigen sie aber.

Joaquin Rio Antas, der schweigt aber nicht. Im Gegenteil. Der erst 15 Jahre alte Junge beweist Mut und will gegen die Stadt wegen des drohenden Wechsels des Kantinenbetreibers an der IGS Nordend klagen. „Es ist wichtig, für Dinge zu kämpfen und sich einzubringen. Auch wir Kinder können schon etwas bewegen und erreichen“, sagt Joaquin, der später gerne Jura studieren würde, um anderen Menschen zu helfen.

Regionale Küche

Gemeinsam mit dem Frankfurter Rechtsanwalt David Hofferbert, der auf Beamtenrecht spezialisiert ist und sich in Sachen Schule bestens auskennt, hat er beim Verwaltungsgericht eine einstweilige Anordnung eingereicht. Dazu sagt Rüdiger Niemann, Sprecher von Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD): „Wir finden es gut, wenn man uns verklagt. Das gehört zu einer Demokratie dazu. Wenn herauskommt, dass wir fehlerhaft gehandelt haben, dann sind wir auch bereit, das gerade zu biegen.“ Die einstweilige Anordnung verhindert zunächst aber nur eine Vertragsunterzeichnung zwischen der Stadt und Sodexo, bis in der Hauptsache entschieden ist.

Auch im Stadtparlament war der erzwungene Caterer-Wechsel an der IGS Nordend und anderen Schulen gestern Thema. Die zuständige Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) verteidigte die Entscheidungen

„Das ist unsere Schule, wir verbringen dort einen Großteil unserer Jugend, da wäre es doch nur gerecht, wenn wir bei der Auswahl des Kantinenbetreibers mitentscheiden können“, sagt Joaquin. „Wir sind alt genug dafür.“

Ähnlich wird die Klage begründet. Nach Ansicht des Anwalts hätte gemäß Paragraf 2 des Hessischen Schulgesetzes eine „Beteiligung oder Anhörung der betroffenen Schülerinnen und Schüler in Zusammenhang mit der Festlegung der Auswahl- beziehungsweise Vergabekriterien erfolgen müssen“. Zudem heißt es in der Begründung, dass Paragraf 4c der Hessischen Gemeindeordnung vorsieht, dass Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise zu beteiligen sind. „Das war aber nicht der Fall“, sagt der 15-Jährige. Kosten für die Klage entstehen für den Schüler nicht. Er wird vom Förderverein der Schule unterstützt.

Joaquin und seine Eltern haben sich vor fünf Jahren bewusst für die IGS Nordend entschieden – auch wegen der Cantina Buen Barrio. Sowohl Joaquin als auch seine Mama Claudia Büchling loben die frische, regionale Küche und die individuelle Betreuung der Kinder. „Als Joaquin noch im Hort zu Mittag essen musste, hat er nur noch Kartoffeln, Nudeln oder Reis gegessen. Pur. Ohne irgendwas“, erzählt Büchling. „Ich bin froh, dass er jetzt wieder richtig isst und es ihm in der Mensa auch schmeckt.“ Das würde auch den Familienalltag erleichtern. „Ich muss mich jetzt abends nach der Schule nicht mehr hinstellen und noch kochen, damit mein Sohn überhaupt etwas isst“, sagt Büchling, die stolz auf ihren Sohn ist, dass er sich so für seine Schule einsetzt. „Mir gefällt es, dass die Schüler ermutigt werden, für ihre Interessen einzustehen und ihre Meinung zu sagen.“

Demo zum Firmensitz

Dem Vernehmen nach will das Verwaltungsgericht die einstweilige Anordnung aber nicht annehmen. Dann könnte der Vertrag zwischen Stadt und Sodexo unterzeichnet werden. Ob Joaquin dann enttäuscht ist? „Nein“, sagt er. „Wir haben dann alles versucht. Und ich werde weiter kämpfen, denn ich wünsche mir, dass die Schulgemeinden zumindest in Zukunft mehr Mitspracherecht haben, wenn es um die Auswahl des Kantinenbetreibers geht. Wir Kinder müssen angemessen des Alters in Entscheidungen mit einbezogen werden.“

Erste Anzeichen, dass dies künftig passieren soll, gibt es. Sylvia Weber hat angekündigt, die Vergabekriterien bei Ausschreibungen für den Betrieb von Schulkantinen zu überarbeiten. Zudem könnte es vorher Testessen geben. Heute in einer Woche will Weber mögliche Änderungen bei der Vergabe verkünden. Dann hat sich der Kampf von Joaquin Rio Antas zumindest etwas gelohnt.

Am Montag starten die Schüler der IGS Nordend noch einen Versuch, Sodexo davon zu überzeugen, sich aus dem Verfahren zurückzuziehen. Sie fahren nach Rüsselsheim und wandern unter dem Motto „Demokratische Bildung und Teilhabe“ zum Firmensitz des Großcaterers.