Schützend hält die junge Frau ihr Kind in den Armen, während es bequem auf ihrem Schoß sitzt und sie es liebevoll anschaut – schließlich rattern Baggern und Baumaschinen auf dem ehemaligen Rundschau-Areal an der Großen Eschenheimer Straße/Ecke Stiftstraße. Von hoch oben schauen sie auf die Baustelle hinab.Das Wandgemälde hat die Streetart-Künstlerin Jasmin ("Herakut") im August 2013 geschaffen. Seitdem haben es Passanten erstaunt, verwirrt oder verzaubert betrachtet. Lange ist das Gemälde aber nicht mehr zu sehen. Das Kunstwerk wird bald hinter dem Neubau "Flare of Frankfurt"“ verschwinden und nicht mehr zu sehen sein.Der Projektentwickler Strabag Real Estate GmbH errichtet derzeit den zweiteiligen Gebäudekomplex mit Flächen für Wohnen, Einzelhandel und Gastronomie sowie Hotel und ein sogenanntes Boardinghouse. Der erste Spatenstich für das 180 Millionen Euro teure Projekt war Anfang Juli vergangenen Jahres. Fertig sein soll das Gebäude im Herbst 2018. Zuvor lag das Grundstück in bester Innenstadt-Lage seit dem Jahr 2006 brach. Innerhalb von fünf Tagen hatte Jasmin von "Herakut" das Kunstwerk, das mit einer Höhe von 15 Meter nicht zu übersehen ist, geschaffen.Ihr Werk hatte die Künstlerin "There ist something better than Perfection" genannt. Zu deutsch heißt das: Es gibt wichtigeres als Perfektion. (bit)