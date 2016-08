Zweideutige Werbung sorgt für Aufsehen: Dieses freche Plakat wirbt (nur) für Fruchtsaft

„Oralverzehr – schneller kommst du nicht zum Samengenuss“ oder „Besamt und befruchtet“ – die frechen Sprüche werben nicht für Sexualpraktiken, sondern für einen neuen Fruchtsaft. Geschmacklos oder witzig, pubertär oder frech – Werbung muss funktionieren. 200 Plakate mit anzüglichen Texten hängen seit gestern in Frankfurt. „Als die neuen Samensäfte kamen, sind unseren zwei Texterinnen viele doppeldeutige Slogans eingefallen, die manch einer schweinisch oder kindisch finden mag“, erklärte Nicolas Lecloux, Marketingchef des Herstellers, der bislang nur in den sozialen Medien geworben hatte, dem Branchenblatt „Horizont“. Es geht jedoch um Getreidesamen der Chia-Pflanze, die dem schnöden Fruchtsaft beigemischt sind. Egal, die Plakate, die seit gestern in Frankfurt und elf anderen Städten hängen, könnten es zum Deutschen Werberat schaffen, der anstößige Kampagnen verurteilt. Lecloux könnte das recht sein, hält es seinen Chia-Saft doch in den Schlagzeilen.

(tjs)