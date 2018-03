Viele Grundstücke wurden in den vergangenen Monaten genannt, die für die Auslagerung der dringend sanierungsbedürftigen Diesterwegschule in Frage kommen: die Bleichwiese am Niddapark, das BMX-Gelände an der Platenstraße und gar der alte Ginnheimer Friedhof. Nach langen Diskussionen sowie Untersuchungen der Stadt blieben nur noch zwei Flächen übrig: die Wiese am Ginnheimer Wäldchen neben dem Restaurant „Exis“ und das Areal an der Schloßhecke westlich des Ponyhofes.

„Die untere Naturschutzbehörde hat das Gelände an der Schloßhecke abgenickt, jetzt fehlt nur noch die Zustimmung des Umweltamtes“, berichtete Ortsvorsteher Friedrich Hesse (CDU) jetzt in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates 9 (Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim), dass die Planungen „nun wohl endlich konkreter“ würden. Zudem spreche sich die CDU klar für diese Entscheidung aus, so Hesse. „Die Grundschule soll so schnell wie möglich ihren Ersatzbau beziehen, damit das Gebäude am Mühlgarten saniert und erweitert werden kann“, betonte der Ortsvorsteher.

Ähnlich sieht es die SPD. „Ich persönlich sehe als Ginnheimer keine bessere Alternative. Bei Klärung von ein paar kleinen Fragen sind wir uns da auch in der Fraktion einig“, so der stellvertretende Ortsvorsteher Rachid Rawas (SPD). Schulleiterin Petra Sturm-Hübner sprach sich bereits in der Februar-Sitzung für die Auslagerung an die Schloßhecke aus.

370 Kinder werden derzeit in 18 Klassen in der Ginnheimer Grundschule unterrichtet. 1926 wurde das Hauptgebäude errichtet, 1954 um ein Stockwerk erweitert. In dem Nebengebäude, in dem einst Wohnungen untergebracht waren, wird die Vorklasse unterrichtet.

Alle Räume sind dringend sanierungsbedürftig – ebenso wie die Turnhalle, durch deren Dach es immer wieder hereinregnet. Geplant ist, das Bestandsgebäude zu erhalten und zu modernisieren. Das Nebengebäude soll abgerissen und die Schüler der Vorklasse sollen künftig in einem Trakt zwischen dem alten und dem neuen Gebäude unterrichtet werden. Ebenfalls geplant sind zwei Schulhöfe. Alle diese Arbeiten machen die Auslagerung der Schule in eine Pavillonanlage unvermeidbar.

Suche nach Alternativen

Dass diese nun an der Schloßhecke entstehen soll, ist nicht nur für die Anwohner sowie die Betreiber des Ponyhofes, sondern auch für Thomas Budenz (BFF) „eine Katastrophe“. Deswegen gibt der Ginnheimer nicht auf und sucht nach wie vor nach Alternativen. „Wir plädieren nach wie vor dafür, die Schule im laufenden Betrieb zu sanieren. Das dauert dann zwar etwas länger, aber funktioniert an anderen Orten ja auch“, begründete Budenz.

Ein großer Unsicherheitsfaktor sei neben dem Lärm für die Anwohner auch die Zufahrt zum Containerstandort. Denn das Grundstück kann lediglich über die „Ginnheimer Waldgasse“ erreicht werden. „Die ist schmal und muss erst einmal ertüchtigt werden. Das gibt doch Chaos“, ist der Stadtteilpolitiker überzeugt.

Friedrich Hesse zeigte sich derweil deutlich entspannter, auch für die Kritik der Anwohner hatte er weniger Verständnis. „Es ist eine Schule, das ist gar nicht so laut, wie viele befürchten“, sagte er. Für die Betreiber des Ponyhofes hatte er gute Nachrichten im Gepäck. „Das Gelände bleibt unangetastet. Zudem könnte man doch vielleicht den Ponyhof pädagogisch in die Arbeit der Schule einbinden“, schlug er sogar eine Zusammenarbeit vor.

Baudezernent kommt

Alle die Diesterwegschule betreffenden Anträge, die am Donnerstagabend auf der Tagesordnung standen, wurden derweil auf die nächste Sitzung geschoben und als eine Art Fragenkatalog zusammengefasst. Den will Friedrich Hesse nun Baudezernent Jan Schneider (CDU) zukommen lassen. „Er kommt in die Ortsbeiratssitzung am 19. April und wird dann hoffentlich alle noch offenen Fragen klären“, so der Ortsvorsteher.