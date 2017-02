Digitale Intelligenz für Loks und Güterwaggons

Der Schienengüterverkehr soll zukunftsfähig bleiben: Mit einer Schlüsselübergabe haben der hessische Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, Tarek Al-Wazir (Grüne) und der Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG, Dr. Jürgen Wilder, am Dienstagabend das „Asset & Maintenance Digital Lab“ der Deutsche Bahn AG im „House of Logistics & Mobility“ (HOLM) am Flughafen eröffnet. In dem Labor mit dem Namen „Ampulse“ arbeiten rund 50 IT-Entwickler, Data Scientists, Transformationsexperten und Fachleute der DB Cargo AG und anderen Bereichen des Bahnkonzerns an Automatisierungs- und Digitalisierungsthemen rund um Fahrzeuge und Instandhaltung. Der Schwerpunkt liegt aktuell im Bereich des Schienengüterverkehrs, doch werden weitere Projekte des Personenverkehrs und der Fahrzeuginstandhaltung der DB folgen.

Die DB Cargo AG sieht sich bei der Entwicklung unter den europäischen Bahnen in einer Vorreiterrolle, sagte Wilder. Die Experten sollen Technologien entwickeln, wie man in Steuerzentralen erkennen kann, wo Lokomotiven oder Güterwaggons fahren oder stehen. Das ermöglichen intelligente Sensoren an den Fahrzeugen, die permanent Zustandsdaten zur Verfügung stellen und somit eine detaillierte Diagnose erlauben. So lässt sich die Wartung individuell anpassen, was Verfügbarkeit und Qualität erhöht und Kosten senkt.

Hilfreich sind die Sensoren auch bei sogenannten „Drehfahrten“, bei denen Güterwaggons noch nicht in der Richtung angekoppelt sind, in der sie beim Kunden ankommen sollen. Dies, so wurde erläutert, betreffe insbesondere die Automobilindustrie, die darauf Wert legt, dass die Autos in der gleichen Reihenfolge entladen werden in der sie beladen wurden. In diesen Waggons können die „Intelligenzboxen“ neben der Temperatur im Innenraum der Pkw-Lieferwaggons auch die Staubbelastung feststellen und weiterleiten. Die Daten, die in den Güterwaggons erhoben werden, werden auch den Kunden zur Verfügung gestellt. „Die Transparenz für unsere Kunden ist ein wichtiger Faktor“, unterstrich Wilder. Zudem müsse man „als größte Güterbahn in Europa eine Vorreiterrolle in der Digitalisierung einnehmen“.

Bis zum Jahr 2020, so die Vorgabe, sollen alle der rund 2000 Lokomotiven und etwa 40 000 Güterwagen der DB Cargo mit den Sensoren ausgestattet werden. In Frankfurt werden die Experten weitere Projekte auch für den Personenverkehr der Bahn entwickeln.

(wyg)