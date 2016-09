Großes Votum für Willy-Brandt-Platz: Diskussion um den Standort der Städtischen Bühne

Oper und Schauspiel am Willy-Brandt-Platz müssen saniert werden. Das Gebäude von 1963 ist technisch marode. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, die Wege zur Ertüchtigung des Gebäudes aufzeigen soll.

Abriss und Neubau oder Umbau im Bestand ist in der Diskussion. Einige Stadtpolitiker haben auch einen Neubau an anderer Stelle, beispielsweise auf dem Areal des ehemaligen Polizeipräsidiums am Platz der Republik, vorgeschlagen. Belastbare Zahlen, welche Lösung was kostet, gibt es noch keine.

Doch bei der Podiumsdiskussion der Grünen über die bauliche Zukunft der Bühnen sind alle einer Meinung, dass ein Umzug der beiden Häuser an einen anderen Ort nicht in Frage komme.

Die Intendanten von Schauspiel und Oper, Oliver Resse und Bernd Loebe, betonen: „1100 Mitarbeiter sind alarmiert.“ Eine von ihnen ist die Schauspielerin Corinna Kirchhoff. Sie sagt: „Wir sind ein Stadttheater in der Mitte der Stadt – in diesem Sinne muss man konservativ sein.“

Ergebnisse in 2017

Olaf Winter, der technische Direktor von Schauspiel und Oper leitet die Arbeitsgruppe, in der 50 Architekten, Ingenieure, Akustiker, Elektriker, Klima und Lüftungstechniker an einer Machbarkeitsstudie für die Zukunft der Bühnen tüfteln. Im Frühjahr 2017 werde man Ergebnisse präsentieren, kündigte Winter an. Dann könne man die Frage Sanierung oder Neubau beantworten.

Er stellt auch klar: Zu Beginn der Machbarkeitsstudie war der Standort kein Thema. Das bisherige Ergebnis der Untersuchungen laut Winter: Die Bühnen und die Bühnentechnik sind relativ gut. Die Hülle ist ein Sanierungsfall, das Dach hat Löcher, Klima- und Lüftungstechnik sind marode.

Winter machte darauf aufmerksam, das die Werkstätten für 60 Millionen Euro erneuert wurden. Er warnte vor einer Auslagerung der Werkstätten. Berlin und München hätten ihre Werkstätten vom Theater weg verlagert. Das erfordere eine riesige Transportlogistik. Winter warnte auch davor, die beiden Häuser auseinanderzureißen. Zwei neue Häuser bedeuten automatisch Mehrkosten. Das unterstrichen auch die beiden Intendanten und betonten: „Oper und Schauspiel seien so einig wie nie und arbeiteten gut zusammen.

Der Architekt Dietrich-Wilhelm Dreysse erinnerte daran, dass Oper und Schauspiel in den vergangenen 50 Jahren am aktuellen Standort entwickelt worden seien. Sebastian Popp, kulturpolitischer Sprecher der Grünen und Aufsichtsratsmitglied der städtischen Bühnen, bestätigte, dass „kontinuierlich mit hohen Summen in den Standort investiert worden sei. Die Kulturpolitiker seien alle der Meinung dass die Bühnen am Willy-Brandt-Platz bleiben müssten. Die Frage sei, ob sie sich durchsetzten könnten. „Wir brauchen Unterstützung.“

Die kam aus dem Publikum, das anders als bei vielen Diskussionen ausführlich zu Wort kam. Es meldete sich beispielsweise der Vorsitzende des Patronatsvereins von Oper und Schauspiel, Andreas Hübner. Er erklärte: Emotional sei die Debatte für den Theaterplatz entschieden. So hieß der Willy-Brandt-Platz früher, bevor er umbenannt wurde.

Wenig kontrovers

„Es gibt keine Mehrheit für eine Standortverlagerung“, sagte Alt-Bürgermeisterin Jutta Ebeling (Grüne). Angesichts der großen Einigkeit vermissten einige wenige die Kontroversiät der Debatte. Sie stellte die Frage, ob ein anderer Standort nicht zur Entwicklung der wachsenden Stadt beitragen könne, beispielsweise zur Anbindung des Gallus an die Innenstadt, falls das Areal des ehemaligen Polizeipräsidiums gewählt werden würde. Ebeling ließ das nicht gelten: „Je größer die Stadt wird, desto wichtiger ist das Zentrum.“ Obwohl hinsichtlich der Kosten und möglicher Ausweichspielstätten alle Fragen offen blieben, eine wurde beantwortet. „Egal, was wir machen. Am Ende wird es extrem teuer“, sagte Stadtrat Stefan Majer (Grüne).