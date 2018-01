Den Frankfurter mag diese Erkenntnis wenig überraschen oder doch? Eine neue Studie will herausgefunden haben, dass der Döner in Frankfurt teurer ist als im Rest der Republik. Selbst der Promi-Döner von Fußballer Podolski kann mit den Frankfurter Preisen angeblich nicht mithalten.

Gäbe es eine typische Frankfurter Geste, sie wäre wohl: tief in die Tasche greifen. So ist nicht nur Benzin in der Mainmetropole am teuersten, wie kürzlich ein Vergleich von 20 deutschen Großstädten ergab. Auch der Döner, für Fast-Food-Fans fast schon ein Grundnahrungsmittel, schlägt hier mit dem deutschlandweit höchsten Preis zu Buche.



Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Untersuchung des Privatsenders „sonnenklar.tv“, über die die „Oberhessische Presse“ in Marburg berichtet. Demnach zog der Fernsehsender einen Vergleich unter den zehn größten deutschen Städten.Das Ergebnis: In der Mainmetropole kostet ein Döner durchschnittlich satte 4,73 Euro. In Berlin ist der Preis am niedrigsten, liegt bei 3,40 Euro. Dahinter folgen Dortmund (3,43 Euro) und Leipzig (3,44 Euro) auf den Plätzen zwei und drei der Billigdöner-Städte.

Zweifelhafte Studie

Die Methode jedoch erscheint etwas schwer verdaulich. So hatte der Fernsehsender zur Ermittlung der Werte nur die jeweils zehn Döner-Läden analysiert, die nach Angaben des Bewertungsportals „Yelp“ die besten sein sollten. Entsprechend vermittelten die Zahlen zwar einen Eindruck. Für einen endgültigen Wert müssten aber die Preise von weitaus mehr Döner-Buden ausgewertet werden, kritisiert die „Oberhessische Presse“.

Dass Frankfurts Imbisse nichts für den ganz kleinen Geldbeutel sind, scheint jedoch unstrittig – und die Stadt kann anders als Köln bei ihren Döner-Ständen nicht mal einen Promi-Bonus geltend machen. Dort hatte Fußballweltmeister Lukas Podolski am Samstag seinen Döner-Imbiss eröffnet. Etwa 1000 Fans kamen, als die ersten Drehspieße im To-Go-Restaurant „Mangal Döner“ rotierten.

Der Podolski-Promi-Döner kostet laut „faz.net“ 4,50 Euro – das ist ein Euro teurer als in den Kölner Buden der Umgebung, aber noch billiger als in der Mainmetropole

Immerhin könnten die Frankfurter nun theoretisch den Döner-Spieß umdrehen und auch hier einen fußballergeführten Imbiss eröffnen. Die Teigtasche mit Restfleischfüllung wäre dann aber vermutlich so teuer, dass am Ende niemand mehr wüsste, was ihm schwerer im Magen liegt: der Döner oder der Preis. (pro)