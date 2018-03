Hochgewachsen, gleichwohl kümmerlich steht er da im fahlen Licht eines trüben Frühlingsnachmittags. Ein Schluck Wasser täte ihm gut. Aber der, dessen Büro dieser darbende Drachenbaum ziert, hat keine Zeit für Pflanzenpflege. Die meisten Stunden des Tages steht er nämlich im Operationssaal, anstatt hier am Schreibtisch zu sitzen. Es ist das Büro eines Vielbeschäftigten: In den Regalen stapeln sich Bücher und Fachzeitschriften. Aquarelle an den Wänden nehmen dem Raum die Strenge, Familienfotos geben ihm einen Hauch von persönlicher Atmosphäre. Klinikum Höchst, erstes Obergeschoss, Büro von Professor Dr. Matthias Schwarzbach.

Seit 2010 ist der gebürtige Erlangener Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie in Höchst. Als er die Abteilung seinerzeit übernommen habe, sei sie „ein Trümmerhaufen“ gewesen , sagt Schwarzbach. Heute kann er mit Zertifikaten für seine Klinik die Wände tapezieren: Zertifiziertes Darmkrebszentrum, zertifiziertes Pankreaskarzinom-Zentrum, Kompetenzzentrum Chirurgische Erkrankungen der Leber und so weiter und so fort.

Um Dekoration geht es dem leidenschaftlichen Chirurgen nicht. Es geht ihm um Leistung, um professionelle Entwicklung und Vernetzung zu diesem einen Zweck: dem Kampf gegen Krebs. Den führt Matthias Schwarzbach mit dem vollen Einsatz seiner breiten chirurgischen Ausbildung, dem Einsatz aufwendiger Spezialtherapien und vor allem mit offenkundig nie erlahmender ärztlicher Hartnäckigkeit und Leidenschaft. Die Zertifizierung als Onkologisches Zentrum ist das jüngste Zeugnis der chirurgischen Qualität.

Längst ist die Abteilung von Professor Matthias Schwarzbach, ist das Klinikum Höchst zur Adresse der Hoffnung für Schwerkranke geworden: Weil der Chefchirurg auch solche Patienten operiert, die anderswo als inoperabel gelten. Weil er beachtliche und beachtete Erfolge selbst bei den übelsten, weil als schwer therapierbar geltenden Krebsarten erzielt, zum Beispiel dem Sarkom. „Für an Weichteilsarkom erkrankte Erwachsene gab es in Hessen überhaupt kein Therapieangebot“, erinnert sich Schwarzbach. „Diese Versorgungslücke haben wir inzwischen geschlossen.“

Was sich ziemlich nüchtern anhört, auch weil der Professor einen eher leisen Tonfall und eine sachliche Sprache pflegt, war ein strategisches Meisterstück und ein medizinisches sowieso. Das Klinikum Höchst darf sich inzwischen „Sarkomzentrum“ nennen.

Rund 500 Sarkom-Operationen hat Schwarzbach mit seinem Team inzwischen durchgeführt, was eine beträchtliche Zahl ist angesichts der Seltenheit dieser Tumorart. Die Zahl der Neuerkrankungen wird auf etwa 1000 Fälle pro Jahr bundesweit geschätzt.

Es hatte sich unter Betroffenen rasch herumgesprochen, dass der operative Standard in Höchst beachtlich ist. So radikal wie nötig, so schonend wie möglich –so könnte man die Operationsstrategie auf die Formel einer einfachen Faustregel bringen. „Wir haben extrem gute klinische Ergebnisse“, sagt Matthias Schwarzbach. Auch das klingt sachlich und nicht die Spur dünkelhaft.

Man spürt schnell im Gespräch mit ihm: Seine Berufung sieht er nicht nur in der Chirurgie an sich, sondern vor allem im Kampf gegen bösartige Tumore. Da, wo andere resignieren, wo es keine Hoffnung für Todkranke mehr zu geben scheint, gibt er noch längst nicht auf. Die beste Lösung für den Patienten zu finden, die diesem Lebensqualität und im Idealfall Gesundheit zurückgibt, das ist der Ansporn für den 51-jährigen Arzt. Und manchmal wird es noch existenzieller. Dann geht es darum, überhaupt eine Lösung zu finden, um ein Menschenleben zu retten.

Selbst wenn ein bösartiger Tumor in Arm oder Bein schon so groß ist, dass eine vollständige operative Entfernung unmöglich erscheint und sich nur noch eine Amputation im Kampf gegen den Krebs aufdrängt, gibt es für Schwarzbach noch eine andere Option: ILP. Diese drei Buchstaben sind das Kürzel für eine besondere Therapie, die Isolierte Extremitätenperfusion. „Eine erst seit 2001 etablierte, sehr komplexe Therapieform, die wir hier in Höchst mit extrem guten klinischen Ergebnissen praktizieren“, sagt Matthias Schwarzbach. „Dafür kommen Patienten oft von sehr weit her zu uns.“

Das Klinikum Höchst ist eines von bundesweit vier ILP-Zentren. Dass es in Deutschland so wenige Zentren sind, die diese Therapie durchführen können, hat seinen Grund auch in den Voraussetzungen. „Man braucht eine Herz-Lungen-Maschine, einen speziell geschulten Kardiotechniker und natürlich operative Expertise und Erfahrung“, so Schwarzbach.

Sehr vereinfacht dargestellt, wird bei der ILP das vom zentralen Kreislauf des Patienten getrennte und über die Herz-Lungen-Maschine zirkulierende Blut eines von Krebs befallenen Armes oder Beines angereichert mit hoch dosierten Chemotherapeutika, die in dieser Konzentration für den Gesamtorganismus unverträglich wären. Etwa 90 Minuten lang pumpt die Herz-Lungen-Maschine das Chemokonzentrat mit dem Blut durch Arm oder Bein und durchflutet so den bösartigen Tumor. Nicht selten wird die Wirksamkeit des „extrem toxischen Stoffs“, wie Schwarzbach erläutert, noch erhöht, indem das Blut während des Kreislaufs in der Herz-Lungen-Maschine um einige Grad über Körpertemperatur erwärmt wird. „Weil viele Tumore sehr empfindlich gegenüber Wärme sind“, erklärt der Professor. Rund 80 Mal hat er die ILP in Höchst angewendet. Die klinischen Resultate bezeichnet er als „durchschlagend gut“.

Vom Kampf mit Hünen

Ein Hüne, das ist ein übermenschlich großes und starkes Wesen. Unbesiegbar, eigentlich. Es ist kein Zufall, dass Matthias Schwarzbach, der nicht zu sensationsheischender Sprache neigt, von „Hünenherausforderung“ spricht, wenn er von der Bekämpfung der bösartigen Krebse spricht: dem Dickdarm- und dem Mastdarmkarzinom, dem Bauchspeicheldrüsen- und dem Leberkrebs und schließlich den zahlreichen Formen des seltenen, bereits erwähnten Sarkoms. Schwarzbachs stärkste Waffe gegen den hünenhaften Krebs ist sein unbeugsamer Willen, dem „Feind“ nicht nur mit dem Skalpell entgegenzutreten, sondern auch dann, wenn dieser schon die gefürchteten Metastasen in den Organismus des Patienten gestreut hat, nach einer individuellen und optimalen Therapieoption zu suchen. „Dafür haben wir unser Haus vernetzt mit dem Markus-Krankenhaus, das eine hervorragende Strahlentherapie anbietet“, sagt Schwarzbach. Überinstitutionelle Vernetzung sei das und habe Modellcharakter.

Nicht allein mit Stahl, sprich dem Skalpell, rückt Schwarzbach Tumoren zu Leibe, sondern auch mit Strahl: Mit dem Laser. „Er ermöglicht uns besonders gewebeschonende Operationen“, erklärt Matthias Schwarzbach. „Mit dem Laser können wir Metastasen etwa von Darmkrebs oder Nierenzellkrebs aus Lunge und Leber herausschneiden, ohne größere Teile dieser Organe opfern zu müssen.“ Weiterer Vorteil: Der Laser schneidet nicht nur, sondern versiegelt das Gewebe direkt wieder. Schwarzbach: „Oft wird eine Operation durch die neue Technik überhaupt erst möglich.“

Bereits in Mannheim, wo er, bevor er nach Höchst kam, als geschäftsführender Oberarzt an der Uniklinik tätig war, hatte er umfangreiche Erfahrungen in der Chirurgie mittels Laser gewonnen. Die Anschaffung eines neuen Lasers war mit der Berufung Schwarzbachs für das Klinikum Höchst quasi folgerichtig. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass Schwarzbach mit seinem Können und seinem Anspruch dem Haus, das inzwischen auch als Schwerpunkt für Thorax-Chirurgie gilt, ein bemerkenswertes Profil in seinem Fachbereich gegeben hat. Modernste thoraxchirurgische Techniken wie die Entfernung des Lungenlappens in Schlüssellochtechnik und die videoassistierte Ausräumung der Mittelfell-Lymphknoten hat er in Höchst etabliert.

Hört sich vielleicht alles erst einmal vor allem sehr technisch und für den Laien nicht sonderlich spektakulär an. Schwarzbach bringt es indessen zum Schwärmen: „Mit dem neuen Operationslaser steht uns Spitzentechnologie zur Verfügung. In der operativen Entfernung von Lungenkrebs und Lungenmetastasen waren wir die erste Klinik in Frankfurt, die den Laser eingesetzt hat.“ Selbstverständlich ist das Einsatzgebiet des scharfen Strahls nicht auf Leber und Lunge begrenzt, sondern die Technik ist auch für Tumoren in anderen Organen einsetzbar.

