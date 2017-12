In einer betreuten Frankfurter Flüchtlings-WG ist am Donnerstag ein 19-jähriger Eritreer mit einem Messerstich in den Hals getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein Afghane (18), floh mit der Bahn und stellte sich später bei der Bundespolizei in Dortmund. Aus dem Betreuerkreis heißt es, dass in der Wohngruppe zuvor keine massiven Konflikte erkennbar gewesen seien.

Die Rollläden im Erdgeschoss sind heruntergelassen, das Mehrfamilienhaus an der Gersthofer Straße (Höchst) wirkt verlassen. Am Eingang des Gründerzeit-Gebäudes gibt es zwar viele Klingeln, auf das Drücken hin öffnet aber niemand. Am Donnerstag haben sich in einer betreuten Flüchtlingswohngruppe des Hauses grausame Szenen abgespielt. Zwischen 8 und 9.15 Uhr griff ein Afghane (18) im Streit zu einem Messer und stach damit einem eritreischen Mitbewohner (19) in den Hals. Der Angegriffene starb, seine Leiche wurde gegen 11 Uhr vom dritten WG-Bewohner, einem Syrer (18), gefunden.

Kein gültiges Ticket

Der Afghane flüchtete vom Tatort und stieg – wohl am Höchster Bahnhof – in einen Zug. Gegen 14.35 Uhr fiel er im ICE 941 Richtung Dortmund einer Zugbegleiterin der Deutschen Bahn auf, weil er kein gültiges Ticket hatte. Bundespolizisten nahmen ihn am Dortmunder Hauptbahnhof in Empfang. Weil er sich nicht ausweisen konnte, stellten die Beamten mit Hilfe der Fingerabdrücke seine Identität fest. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichung von Beförderungsleistungen ein und ließen ihn dann wieder ziehen.

Tatmotiv noch unklar

Der Afghane, der im Gespräch nervös und sprunghaft gewirkt hatte, kehrte aber nach wenigen Minuten zur Wache zurück. Er eröffnete den Bundespolizisten, dass er „noch etwas zu erzählen“ und in Frankfurt seinen „Nachbarn getötet“ habe. Die Beamten nahmen Kontakt zum Frankfurter Polizeipräsidium auf, das 17. Revier in Höchst bestätigte das Tötungsdelikt. Wie sich später herausstellte, ging etwa parallel zu der Kontaktaufnahme der bundesweite Fahndungsaufruf nach dem Tatverdächtigen heraus. Der Afghane wurde nach Frankfurt gebracht und gestern einem Haftrichter vorgeführt. Das Tatmotiv ist noch unklar. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Tiefe Betroffenheit

Die Ereignisse, die hier nach Informationen der Bundes- und Landespolizei und des Internationalen Familienzentrums (IFZ) geschildert werden, lösten nach Bekanntwerden tiefe Betroffenheit aus – vor allem beim IFZ, dem Träger der Flüchtlingswohngruppe. Vereinsgeschäftsführer Karsten Althaus sagte gestern, dass die drei jungen Männer schon seit mehr als einem Jahr in der Wohnung zusammenlebten. Die Betreuer hätten in regelmäßigem, fast täglichem Kontakt mit dem Trio gestanden. Obwohl es sich bei dem Afghanen und Syrer um Muslime und bei dem Eritreer um einen orthodoxen Christen gehandelt habe, seien „keine massiven Konflikte“ erkennbar gewesen, auch „keine interkulturellen oder religiösen“. Althaus hält eine Auseinandersetzung über praktische Alltagsdinge – zum Beispiel über das Thema Sauberkeit – für wahrscheinlicher. Der IFZ-Geschäftsführer berichtet, dass der Eritreer mit der „Flüchtlingswelle“ 2015 nach Deutschland gekommen sei und mit dem Ziel eines Hauptschulabschlusses die Wilhelm-Merton-Schule in Bornheim besucht habe. Er sei jüngst „als Flüchtling anerkannt“ worden. Dass daraus ein Konflikt mit den Mitbewohnern entstand, hält Althaus ebenfalls für denkbar. Auch der Afghane und Syrer seien auf dem Weg zu einem Hauptschulabschluss gewesen. Althaus sagt, dass interkulturelle und religiöse Konflikte unter den mehr als 100 Flüchtlingen, die das IFZ in Frankfurt betreut, so gut wie gar nicht vorkämen.

Großes Gesprächsthema

Auch in der Nachbarschaft des Tatorts war die Bestürzung groß. In der türkischen Bäckerei um die Ecke war der Fall gestern Morgen das Gesprächsthema Nummer eins: „Da ist jemand vor Gewalt geflohen, vielleicht sind sogar seine Eltern oder Brüder umgebracht worden, und dann bringt er hier im Streit einen anderen um“, sagte der Verkäufer, der nicht namentlich genannt werden will, im Gespräch mit drei ausländischen Jungs. „Vielleicht hat der Täter nie einen anderen Weg kennengelernt als Gewalt, vielleicht ist es deshalb passiert“, gab der Verkäufer zu bedenken. Das junge Trio schwieg sichtlich betroffen. „Auf jetzt in die Schule – macht was aus eurem Leben!“