Stadtentwicklung: Dreckig und verkommen: Nied fühlt sich abgehängt

„Ich habe bei der Bundestagswahl nicht gewählt, weil sich sowieso nichts ändert.“ Das war eine der möglichen Antworten bei einer Fragebogen-Aktion der Nieder SPD in der Eisenbahnersiedlung und in Nied-Süd. Nach hohen Wahlergebnissen für die rechtspopulistische AfD bei den letzten Bundestagswahlen hatte der SPD-Ortsverein beschlossen, Ursachenforschung zu betreiben. Dabei hatten die Genossen im traditionell eher roten Stadtteil nicht einmal schlechte Werte.

AfD hat in Nied ihr bestes Ergebnis

Im Schnitt 15,3 Prozent für die AfD in Nied, in Nied-Süd (Wahlbezirk 561-02) 16,5 Prozent, in der Eisenbahnersiedlung noch darüber – das beste Ergebnis in Frankfurt. Bei der Zahl der Migranten liegt Nied stadtweit zwar im oberen Drittel, aber ausländerfeindlich sind die Nieder nicht. „Manche Ausländer sind freundlicher als Deutsche“, war gar ein Ergebnis der Umfrage.

Diese Umfrage – die keinesfalls als repräsentativ angesehen werden kann – wollte die SPD nun am Freitagabend mit den Bürgern im Saalbau diskutieren, und es wurde proppenvoll: Gut 50 Menschen, keinesfalls nur mit SPD-Parteibuch, wollten mitreden.

Dreckig und verkommen

„Ich kann mich an keine Veranstaltung erinnern, bei der es so voll war“, sagte Milkica Romic, die Vorsitzende des Ortsvereins Nied, die den Abend mit SPD-Urgestein Helmut Grohmann moderierte. Mit dem Fragebogen und der Abendveranstaltung will die SPD sammeln, was die Menschen bewegt, warum die Wahlbeteiligung so niedrig war und warum so viele Stimmen an die AfD gingen. Die Fragebogenaktion wies in die gleiche Richtung wie das, was die Genossen am Freitagabend zu hören bekamen: Es gibt zu viel Dreck und zu viele Schrottautos, Parkplätze sind Mangelware, der Stadtteil verkommt – etwa in Alt Nied –, und es gibt viele Verkehrsprobleme.

Wieder hingehalten

Sinnbild für das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, ist der Bahnübergang in der Oeserstraße: Seit mehr als 100 Jahren wird versprochen, ihn aufzuheben, und jüngst erst konnte der SPD-Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) den Niedern nicht viel Hoffnung machen, dass die geforderte Unterführung bald kommt – die Bahn habe derzeit „andere Prioritäten“. „Stuttgart 21 kostet einen Arsch voll Geld, und deswegen kriegen andere nichts“, kommentierte das ein frustrierter Bürger.

Martin Hinz vom unabhängigen „Arbeitskreis Verkehr“, der ein Konzept für den Stadtteil vorgelegt hat, fühlt sich seit zehn Jahren hingehalten: „Man wird von Pontius zu Pilatus geschickt. Das war unter Schwarz-Grün so, und das ist auch jetzt so.“ Der Arbeitskreis hat sich unter anderem – erfolglos – in die geplante Umgestaltung der Kreuzung Nied-Kirche eingebracht und dafür stark gemacht, im Bereich der Ladenzeile an der „kleinen Mainzer“ einen echten Stadtteilmittelpunkt zu schaffen. „Das ist frustrierend, und da wundert mich auch die geringe Wahlbeteiligung nicht.“

Erfolge gebe es doch auch, versuchte Romic, die auch Elternvertreterin ist, die desolate Stimmung aufzuhellen: „Die geplante Schule am Römerhof ist ein Kompromiss, mit dem wir gut leben können. Das ist ja quasi verlängertes Nied.“

Zum Problem des ständigen Sperrmülls in den Straßen rief Dirk Knoll von der Initiative Pro Nied dazu auf, dass die Frankfurter Entsorgungs- und Service-GmbH eine App zum Melden einführt, wie es sie anderswo schon gibt. Das gleiche hatte in der vergangenen Woche die Frankfurter FDP vorgeschlagen. Nachts, so Knoll, werde regulär herausgestellter Sperrmüll von Sammlern „zerpflückt, zum Teil mitgenommen, und dafür wird anderes dazugestellt“. Ein anderer Anwohner pflichtete ihm bei: Es sei beschämend, dass Ältere mit ihren Rollatoren vor dem Sperrmüll auf den Bürgersteigen auf die Fahrbahn ausweichen müssten. Die nächtlichen Sperrmüll-Trupps müssten maßgeregelt werden: „Man muss auch mal den Mund aufmachen können, ohne Angst haben zu müssen.“

Dass die Umsetzung des nun versprochenen zusätzlichen Bahn-Halts in Nied-Ost noch vier Jahre dauern soll, finden manche „erbärmlich“. Darüber können die Nieder aber bei der nächsten SPD-Veranstaltung diskutieren, wenn am 29. Mai Verkehrsdezernent Oesterling sich den Bürgern stellt. Vorgesehen sind auch noch Diskussionsabende mit Planungsdezernent Mike Josef und Kulturdezernentin Ina Hartwig (beide SPD) – allerdings erst nach den Ferien. Bei Mike Josef soll es auch um die „Soziale Stadt“ gehen, ein Förderprogramm, das dieses Jahr anläuft.