Als der Feind Frieden brachte: Drei Frankfurter erzählen, wie sie den US-Einmarsch in Frankfurt erlebt haben

Als sich die Amerikaner von Süden her näherten, hofften die einen und bangten die anderen. Walter Oftring (86) hört von seiner Familie, dass Frankfurt von Norden sogar noch beschossen wird. Norbert Müller (86) schippert noch am 27. März zwei Wehrmachtsoldaten mit einem Nachen von Schwanheim nach Griesheim. „Das war ein Abenteuer, ich fühlte mich selbst wie ein Soldat, der noch an den Sieg glaubte“, bekennt er heute. Ähnlich ging es Horst Trapp (82): Er harrte bis zur Befreiung im Rödelheimer, Müller im Schwanheimer Bunker aus.

„Es war eine Befreiung“

Seit es den zwei Bataillonen der dritten US-Armee gelungen war, den Rhein bei Oppenheim zu überschreiten, fieberten viele Frankfurter der Befreiung ihrer Stadt entgegen. So ist es in Chroniken und historischen Studien zu lesen. Rund 230 000 Menschen lebten noch in der Stadt, unter ihnen 146 von einst 30 000 Juden und rund 24 000 Zwangsarbeiter. Trapp organisierte für ein Gefangenenlager in Rödelheim sogar Lebensmittel. Mehr als jede zweite Wohnung war zerstört.

„Für meine Familie war der Einmarsch der US-Truppen wirklich eine Befreiung“, stellt Oftring fest. Er selbst erlebte diesen Tag in Schlitz und schlug sich erst Wochen danach, zu Pfingsten, zu Fuß nach Frankfurt durch. Seine Eltern wohnten in Niederrad in der Kelsterbacher Straße 24 im sogenannten „Roten Rathaus“: „Die Familien dort waren Sozialdemokraten oder sogar Kommunisten, wurden von den Nazis verfolgt und waren froh, dass es nun endlich vorbei war.“

Doch es gab auch andere Wahrnehmungen. „Ich war eigentlich hin- und hergerissen, hatte ja sogar dieses grausame Gefangenenlager gesehen. Und doch war ich durch unseren Lehrer und die Ortsgruppenleiter begeistert worden und empfand die Besetzung durch die Amerikaner als eine Niederlage“, erzählt Trapp. Immerhin hatte die NS-Führung bis vor kurzem noch den Befehl gegeben, die Frontstadt Frankfurt um jeden Preis zu halten. Doch dann ordnete der Gauleiter Jakob Sprenger die nicht mehr ausgeführte Evakuierung Südhessens an, bevor er in der Nacht vom 25. auf den 26. März mit seiner Ehefrau flüchtete und anschließend Selbstmord beging.

Zuvor hatten deutsche Pioniere die Mainbrücken gesprengt. „Darunter war auch die Schwanheimer Brücke, schwere Bombenschäden gab es in der Martinskirch-, der Blankenhainer und Schwarzbachstraße“, erzählt Müller. Als die Soldaten dann über die südlichen Stadtteile eindrangen, stießen sie kaum noch auf Widerstand. General Blakefield ließ am 29. April die Gebäude der Metallgesellschaft im Reuterweg für die Militärregierung beschlagnahmen.

Feiger Lehrer

Auch in Schwanheim wusste man, dass die US-Truppen anrücken würden. „Der größere optimistischere Teil der Bevölkerung jedoch sah in ernstfroher Hoffnung die nahe Wende zu einer anderen und hoffentlich besseren Zeit“, ist in den Aufzeichnungen eines Notverwaltungsbeamten aus dem Archiv von Müller zu lesen. Schon am 27. März waren die US-Truppen in Schwanheim. Der Schwanheimer Ortsgruppenleiter, der zuvor noch „Pflichterfüllung in den Tod“ gefordert hatte, hatte seine etwa 12 000 Leute verlassen, der letzte SS-Mann sich vor den anrückenden Truppen in Sicherheit gebracht. „Auch unser Rödelheimer Lehrer und Ortsgruppenführer hatte sich abgesetzt und uns im Stich gelassen“, sagt Trapp. „Als dann mein Vater aus der Gefangenschaft heimkehrte und mir erklärte, dass der Krieg ein Verbrechen war, fand ich meinen Weg als Pazifist und Aktivist bei den Ostermärschen.“ Auch Müller freundete sich schnell mit den Amerikanern an, die nun Schokolade und Bananen verteilten. „Und Elvis Presley habe ich dann vergöttert.“