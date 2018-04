Wie ein kleines Knäuel haben sich die drei Löwenbabys zusammengerollt. Sicher liegen sie in der Box, in der Mama Zarina sie am Samstagnachmittag geboren hat. Für die fast sechsjährige Asiatische Löwin war es der erste Wurf – dennoch meisterte sie die Geburt problemlos, wie Zoodirektor Miguel Casares erklärte. Sie habe offenbar sofort zu ihrer neuen Mutterrolle gefunden. „Die Bilder der Kamera in der Wurfbox zeigen drei vitale Jungtiere, die eng bei der Mutter sind und von ihr gesäugt werden.“

Außer den Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Überwachungskamera in der Wurfbox gibt es vorläufig noch keine Bilder von den Löwen-Drillingen. „Wir werden in den nächsten Tagen alles gut überwachen, aber nicht eingreifen, damit sich die Bindung zwischen Mutter und Jungtieren stabil entwickeln kann“, sagte Casares. Der Katzendschungel bleibe in den kommenden Tagen geschlossen, um Störungen zu vermeiden.

Auch Kumar, der Vater der drei Junglöwen, muss vorerst vom Rest der kleinen Familie getrennt bleiben. Der nunmehr zwölfjährige Löwe war erst im vergangenen Jahr in den Frankfurter Zoo gekommen. Die Hoffnungen auf Nachwuchs bei den seltenen Raubkatzen realisierten sich dann schneller als erhofft.

