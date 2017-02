Arbeit der Besonderen Aufbauorganisation (BAO): Drei Monate Drogenkontrollen im Bahnhofsviertel: Polizei nimmt 327 Menschen fest

Im Kampf gegen die Drogenkriminalität hat die Polizei in den vergangenen drei Monaten im Frankfurter Bahnhofsviertel 327 Menschen festgenommen. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, kamen unter anderem fast 50 mutmaßliche Drogenhändler in Untersuchungshaft. Insgesamt kontrollierten die Fahnder im letzten Vierteljahr rund um den Hauptbahnhof mehr als 20 000 Verdächtige. Dabei stellen sie Rauschgift in einem Straßenverkaufswert von rund 45 000 Euro sicher - das meiste davon war bereits fertig für den Konsum in kleine Portionen verpackt.

Die Polizei bezeichnete die Arbeit ihrer Besonderen Aufbauorganisation (BAO) als erfolgreich. «Der hohe Kontrolldruck hat sich merklich auf die Drogenszene ausgewirkt», heißt es in einer Mitteilung. Geschäftsinhaber, Anwohner und Pendler würden sich inzwischen deutlich sicherer fühlen. Neben Dealern standen auch illegale Einwanderer und Taschendiebe im Visier der BAO. Wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wurden 400 Anzeigen erstattet.

Bilderstrecke Polizei kontrolliert in der B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs

Neben den oben erwähnten Delikten werden auch Delikte aus der Eigentumskriminalität weiterhin konsequent verfolgt. Die Zahl der Taschen- und Trickdiebstähle ging in der Folge im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück.

Sehr erfreulich sind aus Sicht der Polizei auch die positiven Rückmeldungen zur Wirkung der Maßnahmen von Geschäftsinhabern, Anwohnern und Pendlern aus und im Bahnhofsviertel. Diese bestätigen, dass die Maßnahmen das Sicherheitsgefühl wieder stärken.

In den ersten drei Monaten der BAO konnten so die Weichen gestellt und entsprechende Zeichen gesetzt. Nun gelte es, im Weiteren diese Entwicklung fortzusetzen, um den vorgefunden Strukturen im Bahnhofsgebiet weiterhin entschlossen entgegen zu treten. Dabei setzt die Polizei Frankfurt auch zukünftig auf die eng verzahnte Zusammenarbeit aller beteiligten Sicherheitspartner.

(dpa)