Wenn Machtmänner babbeln: Drei Oberbürgermeister plaudern in der Käs aus dem Nähkästchen

Drei Großstädte, drei Oberbürgermeister, drei „Machtmänner“: Peter Feldmann samt Amtskollegen Sven Gerich aus Wiesbaden und Horst Schneider aus Offenbach waren am Sonntag bei Bernd Reisigs Talkshow „Bembel und Gebabbel“ in der Käs zu Gast. Und gaben manch Persönliches preis.

Es sind drei Männer, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten, die Bernd Reisig zu seinem „Machtmänner“-Talk in die Kabarettbühne Käs eingeladen hatte: Da ist der Hübsche: Sven Gerich, aufstrebender Polit-Stern aus Wiesbaden, 42 Jahre jung, groß, dunkelhaarig, attraktiv, ein „Ladiesman“, der auf Männer steht und in der Landeshauptstadt auch gerne mal die Nacht zum Tag macht, glücklich verheiratet mit Ehemann Helge. Da ist der Bürgernahe: Horst Schneider, 64, seit zehn Jahren Stadtoberhaupt Offenbachs, sympathisch, amüsant, verheiratet, zwei erwachsene Söhne, talentierter Heimwerker, Alt-68er und stolzer Fahrer eines Dienstfahrrads, mit dem er auch an diesem Sonntagmorgen den Weg nach Frankfurt angetreten hat. Und da ist der Unterschätzte: Peter Feldmann, 58, der vermeintlich Chancenlose, der nicht selten am Ende doch triumphiert, sensibel, hartnäckig, stolzer Vater zweier Töchter, frisch verheiratet.

Schon die Getränkewahl der Machtmänner spricht Bände: Während Schneider passend zum Motto „Bembel und Gebabbel“ zum Ebbelwei greift, trinkt Gerich Süßgespritzten – für Stöffche-Liebhaber eine Todsünde – und Feldmann lässt die Finger gleich ganz vom Apfelwein. Er komme nur, wenn er einen Kaffee bekomme, ließ er vorab wissen.

So unterschiedlich die drei „Machtmänner“ sind, so haben sie doch manches gemein: Alle sind sie Oberbürgermeister hessischer Großstädte, alle sind Sozialdemokraten, und alle plaudern aus dem Nähkästchen. Feldmann erzählt von einem Vater, der sozialdemokratische Werte gelebt und den jungen Peter geprägt hat, von Sonntagsspaziergängen, bei denen es schon mal vorkommen konnte, dass der Vater ein Plakat der NPD abriss, und von Hausbesuchen in Frankfurts Hochhaussiedlungen, die ihn, Peter Feldmann, geerdet haben. Er verrät, dass er Essen lieber mitbringt, als es selbst zuzubereiten, wobei seine Kochkünste zumindest für die Kinderküche – sprich Spaghetti – schon noch reichten.

Handkäs’ mit dem Weltmeister

Gerich erzählt, wie er sich mit seinem Kampf für den Ball des Sports erstmals gegen die eigene Partei stellte – „eine Erfahrung, wie ich sie nicht alle vier Wochen brauche“ –, weshalb er das soziale Netzwerk „Facebook“ nutzt, um jüngere Wähler anzusprechen, und wie es war, als sich Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg jüngst in Wiesbaden zu Handkäs’ mit Musik eingeladen hat.

Schneider wiederum freut sich über die positive Entwicklung seiner Stadt, in der zunehmend auch mehr Frankfurter leben wollten. „Aber ich muss natürlich auch an meine ,Homebase‘ denken – wir wollen ja nicht überfremdet werden.“

Eher dünnhäutig

Nach ausgewählten Charaktereigenschaften befragt, verrät Feldmann, dass er eher dünnhäutig, mittelmäßig kritikfähig und wenig ordnungsliebend sei. Dass das OB-Handy mitten in der Talkshow klingelt – Moderator Reisig, alias „Vorzimmer Peter Feldmann“, baut es geschickt ein und verspricht, der OB werde zurückrufen, spätestens im Wahljahr 2018.

Das nächste „Bembel und Gebabbel“ gibt’s am 7. Februar, dann mit Boris Palmer, Tine Wittler und Harald Sedlmayer. Infos unter www.bembel-und-gebabbel.de.