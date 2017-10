Frankfurter Schullandheim: Drei neue Gebäude: Die Wegscheide wächst

Schön ist es auf der Wegscheide – auch im Herbst, wenn das Licht schräg auf das weitläufige Gelände und auf die bunten Gruppenhäuser fällt. Es gibt wohl kaum einen Frankfurter, der nicht irgendwann im Laufe seiner Kindheit das Schullandheim der Stadt besucht hat. Auch Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hatte als Kind das Vergnügen. „In den 70er Jahren muss das gewesen sein,“ grübelt er, während er über das Gelände läuft. Der Rathauschef ist in den Spessart gekommen, um sich ein Bild von den baulichen Neuerungen zu machen.

Aktuell entsteht ein sogenanntes Projekthaus. Dort sollen ab dem kommenden Jahr drei große Räume für Projektarbeit zur Verfügung stehen. In einem weiteren Raum können Jugendliche künftig Billard und Tischfußball spielen. Der Rohbau aus Holz steht bereits. „Noch in diesem Winter werden zwei neue Gruppenhäuser fertiggestellt“, erzählt Arnold Weber, der stellvertretende Vorsitzende der Wegscheide-Stiftung. „Die neuen Häuser sind behindertengerecht und eignen sich auch gut für Seminar- und Wochenendgruppen, da sie auch über kleinere Räume und die Möglichkeit zur Selbstversorgung verfügen.“ Die Wegscheide wächst und ist gefragt wie selten.

Erste Gruppenerfahrungen

Seit 1920 fahren Frankfurter Kinder und Jugendliche mit der Schule oder mit Ferienfreizeiten auf die Außenbastion der Stadt, gleich über dem Kurort Bad Orb. Schon immer ist es das Gemeinschaftserlebnis und die Natur, an die sich die Stadtkinder bis ins Erwachsenenalter erinnern. Für viele Kinder sei der Besuch auf der Wegscheide „die erste Gruppenerfahrung in ihrem Leben“, sagt Weber. Viele würden hier das erste Mal ein Lagerfeuer erleben und Stockbrot über den Flammen rösten. Erlebnis- und Umweltpädagogik heißt das Konzept des Schullandheims.

Und das ist wieder zunehmend beliebt. Seit vier Jahren steigen die Besucherzahlen.

Gab es in der Vergangenheit rund 11 000 Übernachtungen auf der Wegscheide pro Jahr, sind es dieses Jahr 15 000 gewesen. Deshalb rüstet das Schullandheim auf. 900 Betten stehen aktuell auf dem Gelände zur Verfügung, mit den zwei neuen Gruppenhäusern sollen etwa hundert Betten hinzukommen. Finanziert wird das mit Zuschüssen der Stadt. Mittlerweile bietet das Schullandheim über 35 verschiedene Projekte an. Diese gehen von der Umweltbildung über kreative Angebote wie Specksteinbearbeitung bis hin zur Erlebnispädagogik mit Teamtraining an den Hochseilstationen im eigenen Wald. Hinzukommt, dass die Wegscheide jetzt auch vermehrt als Ausflugsziel für Vereine oder für die Erwachsenenbildung genutzt wird.

Krise ist überwunden

Den Oberbürgermeister freut die Entwicklung. „Sowohl die inhaltliche Aufstellung als auch die räumlichen Bedingungen zeigen, dass hier an einer zukunftsorientierten Bildungseinrichtung gebaut wird. Ich bin dankbar für das vielfältige Engagement.“ Nach Walter Kolb (SPD) ist Feldmann erst der zweite Frankfurter Oberbürgermeister, der in dieser Funktion das Landschulheim besucht. Ein Umstand, der alle Anwesenden überrascht.

Und so gut wie heute ging es dem Schullandheim nicht immer. 1996 stand das Gelände kurz vor der Schließung. Die Gästezahlen gingen zurück. Es fehlte an Angeboten. Das Schullandheim war aus der Zeit gefallen. Erst mit einem neuen Konzept, den vielen neuen erlebnispädagogischen Angeboten Anfang der 2000er Jahre fand „das Kinderdorf“ aus der Krise.

Heute muss die Wegscheide Herausforderungen meistern. Denn für die Lehrer werde es immer schwieriger, den Wegscheideaufenthalt in den eng getakteten Lehrplan unterzubringen, berichtet Reimund Noack, Geschäftsführer der Wegscheide-Stiftung. Immer weniger Schulen schicken ihre Klasse für ganze fünf Tage „nach oben.“ Das findet er schade. Gerade das besondere Gemeinschaftsgefühl würde sich erst im Laufe von ein paar Tagen entwickeln können. Dem Oberbürgermeister fällt der leidige Spüldienst ein. Früher mussten die Kinder das ganze Geschirr mit der Hand spülen. Heute machen das Spülmaschinen. „Welche Frankfurter verbindet keine Erinnerung mit der Wegscheide?“, fragte Feldmann, als er in einem der Häuser steht und sich an all das erinnert. Ganz klar, nur eine rhetorische Frage.