[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die DIE LINKE-Fraktion im Römer hat harsche Kritik am Vorgehen der Polizei bei der Razzia im Musikclub Elfer geübt. Martin Kliehm, rechtspolitischer Sprecher der Frankfurter Linken, sagte dazu: „Die Polizei muss endlich lernen, zwischen einem Terroreinsatz, bewaffneten Crackdealern am Hauptbahnhof und jungen Erwachsenen in einem Techno-Club zu unterscheiden.“ Er kündigte an, den Einsatz im Ausschuss für Recht und Sicherheit thematisieren zu wollen. Offiziellen Beschwerden liegen der Polizei derweil aber nicht vor, heißt es in einem offiziellen Statement des Frankfurter Präsidiums. Man wisse aber um die Kommentare in den sozialen Medien.Am Freitag berichteten die Online-Szeneportale "Toxic Family" und "Faze Mag" über einer einen Polizeieinsatz im Frankfurter Elfer Club. Die Polizei hätte in der Nacht zum Donnerstag, den 6. Oktober, den Club in Alt-Sachsenhausen gestürmt und Besucher, Angestellte und Künstler kontrolliert. Augenzeugen zeigten sich geschockt vom Vorgehen der Polizei: Der DJ Eicke Breckner, der an diesem Abend im Elfer aufgelegt hatte, erzählt bei Facebook, wie die Polizisten den Club gegen 2 Uhr regelrecht stürmten. Die Ermittler hätten sofort geschrien, seiner Schätzung nach mehrere Dutzend Mann.Auch eine Mitarbeiterin des Lokals erzählte der FNP: Es sei sofort Panik im Kellergewölbe des Clubs ausgebrochen. Die Polizei habe sich nicht rechtzeitig oder hinreichend zu Erkennen gegeben. Einige Leute hätten gar einen Überfall vermutet, manche weinten. Die Polizei hat sich noch nicht direkt zu den Vorwürfen geäußert. Sie schreibt nur: Ein „schnelles und zügiges“ Vorgehen sei notwendig gewesen, um die Ermittlungen im „Rauschgiftbereich“ nicht zu gefährden. Der Grund für die Razzia: Nach intensiven Ermittlungen habe man den „dringenden Verdacht“ gehabt, dass im Elfer an diesem Abend „umfangreich“ mit Drogen gehandelt werden sollte.Dann begannen die Kontrollen im Club und an den Besuchern: Sie hätten rund eine Stunde mit erhobenen Händen an den Wänden des Elfers ausharren müssen, schreibt DJ Breckner. Wasser und Toilettengang hätte es während den Kontrollen nur auf mehrfache Nachfrage gegeben, seine Jacke hätte er trotz der Kälte erst nach dem Einsatz bekommen. Vor dem Lokal sollen die Ermittler ein Zelt aufgestellt haben, in dem sich die Club-Besucher ausziehen mussten, um nach Drogen gefilzt zu werden - bei rund fünf Grad Außentemperatur.Martin Kliehm, von der Fraktion der Linken, sieht das Vorgehen, das der Polizei vorgeworfen wird, „als mehr als unverhältnismäßig“ an. „Wenn Menschen gezwungen sind, stundenlang bei fünf Grad Außentemperatur ohne Jacke in der Kälte zu warten, wenn sie wie Schwerverbrecher behandelt werden, wenn sie sich nackt ausziehen müssen, verletzt das die Menschenwürde“, heißt dazu in einem Presse-Statement. Die Polizei schreibt, man wisse von den „Kommentaren“ in den sozialen Medien. Offizielle Beschwerden zu dem Einsatz gebe es aber bislang nicht.Die Polizei gibt an, 105 Personen hätten sich zum Zeitpunkt des Einsatzes im Elfer befunden. Sie habe insgesamt 45 Personen festgenommen, vier Männer stehen unter Verdacht, auch mit Drogen gedealt zu haben. Bei 30 Personen hätten die Ermittler Drogen in den „üblichen Konsummengen“ gefunden: Etwa Amphetamine, Kokain, Marihuana, und LSD. Außerdem hätten die Kontrolleure noch kleinere Rauschgiftmengen in den Räumlichkeiten des Clubs gefunden. Hier besteht der Verdacht, dass sie zuvor von den möglichen Konsumenten weggeworfen wurden.Die Linke kritisiert, die Polizei habe nicht angegeben, wie viele Anzeigen es nach dem Einsatz gegeben habe.Jetzt wird der Einsatz also zum Politikum: Am Montag soll das Thema im Ausschuss für Recht und Sicherheit in Frankfurt debattiert werden, geht es nach der Fraktion der Linken im Römer. Martin Kliehm kündigte an, der Ordnungsdezernent Markus Frank und Polizeipräsident Gerhard Bereswill müssten sich für diesen Einsatz erklären. „Abgelaufene Prüfsiegel an einem Feuerlöscher sind dafür keine Rechtfertigung“, so der Linken-Sprecher weiter. Er spielt damit auf den Polizeibericht zu der Razzia an: In diesem hatte die Polizei auch die Hygienemängel im Club und „Verstöße gegen den Brandschutz“ festgehalten. Unter anderem sei ein Feuerlöscher das letzte Mal 1988 kontrolliert worden. Außerdem seien die Notausgänge verschlossen oder zugestellt gewesen.Das Elfer muss deshalb vorerst geschlossen bleiben. Am Samstag hätte im Elfer ein Benefizkonzert zu Gunsten der Aids-Hilfe stattfinden sollen. Der Club sieht sich jedoch am Tag nach der Razzia nicht imstande, "behördlichen Hindernisse soweit aus dem Weg zu räumen", um die Pforten rechtzeitig wieder zu öffnen. Die Veranstaltung am Wochenende wird Vis-à-vis im Ponyhof stattfinden.(feh/ag)