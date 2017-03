Gesundheitsbeschwerden: Druckfarben-Hersteller Flint Group: Anwohner klagen über Halskratzen und Husten

Rauch, begleitet mit einem unangenehmen Geruch, steigt aus den Schornsteinen der Flint Group in der Gaugrafenstraße hervor. Darüber beschweren sich die Nachbarn, weil sie sie sich in ihren Wohnungen nicht mehr wohlfühlen.

Je nach dem, wie der Wind weht, riecht es unangenehm in der Gaugrafenstraße. Sehr unangenehm. Vor allem in den vergangenen Wochen sei es immer schlimmer geworden, berichtet Tekin Aslan, der in der Hausnummer 14 wohnt. „Wir fühlen uns wirklich belästigt“, sagt er und führt auf seinen Balkon. Der macht den Blick frei auf das Nachbargrundstück. Dort sitzt die Flint Group, ein Unternehmen, das Verbrauchsmaterialien und Geräte für die Druckindustrie entwickelt und produziert. Unter anderem Druckfarben.

Unterschriften gesammelt

Einige Bewohner klagten vermehrt über Husten und Halskratzen, berichtet Aslan weiter. Sogar Besucher hätten sich bereits beschwert. „Zudem haben wir Schwierigkeiten, unsere Wohnungen zu vermieten. Hier will doch niemand leben“, so der Anwohner. Gemeinsam mit seinen Nachbarn hat er Unterschriften in der Gaugrafenstraße gesammelt, die sie jetzt dem Ortsbeirat 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) übergeben wollen. In der Hoffnung, dass die Stadt etwas gegen den Geruch unternimmt. „Wir möchten, dass der Gestank verschwindet, wir uns wieder in unserem Garten wohlfühlen und auch mal ein Fenster zum Lüften öffnen können“, betont Tekin Arslan.

Nach Auskunft des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt betreibt die Flint Group auf dem Grundstück zwei Anlagen zu Herstellung von Druckfarben. Dabei handelt es sich um eine nicht genehmigungsbedürftige und eine genehmigungsbedürftige Anlage. Letztere sei die, die für den unangenehmen Geruch verantwortlich sei. Im Herstellungsprozess der Farben würden flüchtige, organische Verbindungen verwendet, deren Produktionsabgase über den Schornstein abgelassen würden.

Anlage abgestellt

Allerdings sei der Betrieb dieser Anlage Ende des vergangenen Jahres eingestellt worden, das Geruchsproblem sollte damit verschwunden sein. Das ist es allerdings nicht, so Tekin Aslan. Auch eine Verbesserung sei nicht feststellbar, berichten er und seine Nachbarn. Der Stadt sind die Klagen der Anwohner bekannt, vereinzelte Beschwerden zur Geruchsbelästigung seinen dort in den vergangenen Monaten eingegangen und eben ans Regierungspräsidium weitergeleitet worden.

Überwachende Messungen fänden statt, zudem gebe es eine jährliche Auswertung. Nach Angaben des RP seien die letzten Emissionsmessungen im Mai 2014 durchgeführt worden. Alle Grenzwerte wurden eingehalten. Die letzte Vor-Ort-Kontrolle des RP fand im Oktober 2015 statt, Vergehen konnten nicht festgestellt werden. Auch schädliche Umwelteinwirkungen wurden nicht entdeckt. All das beruhigt die Anwohner jedoch nicht. Weil sie Tag für Tag mit dem Gestank leben müssen. Sie wollen weiter für saubere Luft kämpfen.